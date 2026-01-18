पटना हॉस्टल कांड: पीड़िता ने मां को बताई थी उस काली रात की पूरी कहानी, हॉस्टल में कैसे हुई थी दरिंदगी

पीड़ता की मां और मामा ने कहा कि पीड़िता सात और आठ जनवरी की देर रात तक होश में थी। आठ जनवरी की देर रात वह कोमा में गई। पीड़िता की मां ने कहा कि हम लोग जब भी इस बीच अपनी बेटी से मिलने का प्रयास किया डॉक्टर हम लोगों को नहीं मिलने दे रहे थे। गर्ल्स हॉस्टल की एक संचालिका इस बीच बार-बार हम लोगों को पैसा लेकर पूरे मामले को रफा दफा करने का दबाव बना रही थी। हमने इसकी शिकायत भी नौ जनवरी को चित्रगुप्त नगर थाने में की थी। लेकिन, पुलिस ने पीड़िता का फर्द बयान भी दर्ज किया था। पिता ने अपने बेटी के साथ दुष्कर्म की भी आशंका व्यक्त किया था। लेकिन, पुलिस ने इसकी जांच करने के बदले पूरे मामले को रफा दफा ही करने में लगी रही।