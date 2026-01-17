पटना हॉस्टल कांड : शाम ढलते ही हॉस्टल के बाहर लगती थी लग्जरी गाड़ियों की लाइन, पुलिस की रडार पर कई हाई-प्रोफाइल चेहरे

पटना में नीट छात्रा की मौत के तार नेताओं तक पहुंचने लगे हैं। पुलिस सूत्रों का कहना है कि छात्रा की मौत जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, कई काले सच सामने आने लगे हैं। गर्ल्स हॉस्टल के बाहर लगने वाली लग्ज़री गाड़ियां की लाइन और हॉस्टल संचालिका से नेताओं से गठजोड़ ने पूरे मामले को हाई प्रोफाइल बना दिया है। पुलिस का दावा है कि एक दो दिनों के अंदर कई हाई प्रोफाइल नेताओं की इस मामले में हो सकती है। पुलिस को उनके खिलाफ कई अहम साक्ष्य मिले हैं। सूत्रों का कहना है कि पुलिस का दबाव बढ़ने के बाद एक हॉस्टल संचालिका बीमार पड़ गई हैं। उनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जबकि नेता जी के अंडर ग्राउंड हो गए हैं।