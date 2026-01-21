पटना हॉस्टल कांड: 20 दिनों बाद पटना की सड़कों पर उतरीं RJD महिला कार्यकर्ता, नीतीश-सम्राट से मांगा इस्तीफा

पटना की सड़कों पर उतरीं RJD महिला। फोटो-पत्रिका
पटना हॉस्टल कांड: लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी की महिला कार्यकर्ता बुधवार को पटना की सड़कों पर थी। महिला कार्यकर्ता पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में एक छात्रा के साथ कथित रेप एवं हत्या के मामले का विरोध प्रदर्शन कर रही थी। घटना के 20 दिनों के बाद बिहार की मुख्य विपक्षी दल और लालू प्रसाद की पार्टी इस मुद्दे पर सड़क पर दिखी। जबकि सभी राजनीतिक दल इस मुद्दे पर लगातार सड़क पर है। वो निरंतर विरोध प्रदर्शन कर रही है। आरजेडी नेता इस मुद्दे पर सिर्फ सोशल मीडिया और अखबार तक ही सीमित थे।
पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल मामले को लेकर आरजेडी की महिला कार्यकर्ताओं ने बुधवार को नीतीश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सड़क पर मार्च निकाला। महिला कार्यकर्ताओं ने बिहार में कानून-व्यवस्था का मुद्दा उठाते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और गृह मंत्री सम्राट चौधरी से इस्तीफा की मांग कर रही थी। आरजेडी की महिला प्रदेश अध्यक्ष अनिता भारती ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि बिहार में महिलाओं के खिलाफ अपराध में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। लेकिन, नीतीश सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। उन्होंने कहा कि एनडीए कार्यकाल में कानून-व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। एनडीए के नेता अपराधी और माफिया को संरक्षण दे रहे हैं। बिहार की राजधानी तक में महिलाएं और बेटियां सुरक्षित नहीं हैं।
पटना के गर्ल्स हॉस्टल में रहने वालीं लड़कियों की सुरक्षा पर आरजेडी की महिला कार्यकर्ताओं ने सवालिया निशान खड़े करते हुए कहा कि जहां पुलिस के संरक्षण में सब गलत काम चल रहा हो वहां बेटियों की सुरक्षा भगवान भरोसे ही है। 11 जनवरी को पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली छात्रा की मौत के बाद बिहार में सियासी तापमान बढ़ा हुआ है। 06 जनवरी को पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहकर नीट की तैयारी कर रही जहानाबाद की एक छात्रा अपने कमरे में बेहोश पाई गई थीं। उसे इलाज के लिए प्रभात मेमोरियल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लेकिन इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने इसे पहले आत्महत्या करार दिया था, बाद में घर वालों ने रेप और हत्या का आरोप लगाया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी इसको लेकर आशंका व्यक्त किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में छात्रा से यौन उत्पीड़न की बात को नकारा नहीं गया है।
इस मुद्दे पर आरजेडी महिला प्रकोष्ठ की ओर से पटना में वीरचंद पटेल मार्ग स्थित पार्टी कार्यालय से इनकम टैक्स गोलंबर तक बुधवार को मार्च निकाला। कार्यकर्ताओं ने हाथों में पोस्टर और चूड़ियां लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने नीतीश और सम्राट के इस्तीफे की मांग करते हुए नारेबाजी की। इधर, बिहार महिला आयोग ने पटना के डीएम से शहर में गर्ल्स हॉस्टल के लिए मौजूदा गाइडलाइन और नियमों की जानकारी मांगी है। आयोग का कहना है कि छात्रावास संचालक इन नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं, यह जांच का विषय है।
