पटना हॉस्टल कांड: 20 दिनों बाद पटना की सड़कों पर उतरीं RJD महिला कार्यकर्ता, नीतीश-सम्राट से मांगा इस्तीफा

पटना के गर्ल्स हॉस्टल में रहने वालीं लड़कियों की सुरक्षा पर आरजेडी की महिला कार्यकर्ताओं ने सवालिया निशान खड़े करते हुए कहा कि जहां पुलिस के संरक्षण में सब गलत काम चल रहा हो वहां बेटियों की सुरक्षा भगवान भरोसे ही है। 11 जनवरी को पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली छात्रा की मौत के बाद बिहार में सियासी तापमान बढ़ा हुआ है। 06 जनवरी को पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहकर नीट की तैयारी कर रही जहानाबाद की एक छात्रा अपने कमरे में बेहोश पाई गई थीं। उसे इलाज के लिए प्रभात मेमोरियल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लेकिन इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने इसे पहले आत्महत्या करार दिया था, बाद में घर वालों ने रेप और हत्या का आरोप लगाया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी इसको लेकर आशंका व्यक्त किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में छात्रा से यौन उत्पीड़न की बात को नकारा नहीं गया है।