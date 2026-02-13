‘24 घंटे में गिरफ्तारी’ का वादा की चर्चा कर राबड़ी देवी ने सम्राट चौधरी से मांगा इस्तीफा, सरकार पर बोला हमला

पुलिस के अनुसार युवती की मौत हॉस्टल की छत से गिरने से हुई है, लेकिन, परिजन इसे हादसा मानने को तैयार नहीं हैं। उनका कहना है कि यह हादसा नहीं हत्या है। इधर, पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। इसके साथ ही पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना के संबंध में पुलिस ने कहा कि मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस तत्काल पहुंची और छात्रा को तुरंत एम्स ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस मौत के कारणों की जांच में संदिग्ध परिस्थितियों और किसी अनहोनी की आशंका के एंगल से अपनी जांच में जुट गई है। चित्रगुप्त नगर के बाद फुलवारीशरीफ के गर्ल्स हॉस्टल में इस घटना के बाद हड़कंप मच गया है। छात्रा जानीपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली है।