नाबालिग को जेल भेजने पर हाई कोर्ट की पुलिस को फटकार, 5 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश

जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद और रितेश कुमार की बेंच ने कहा, जांच अधिकारी ने बिना किसी ठोस सबूत के याचिकाकर्ता, जो कि 16 साल से कम उम्र का छात्र है, को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस इस मामले में ऐसा नहीं कर सकती थी।" कोर्ट ने पुलिस की इस कार्रवाई पर सुनवाई करते हिए कहा कि "हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि यह याचिकाकर्ता की गैर-कानूनी गिरफ्तारी का मामला है और ऐसी स्थिति में, यह कोर्ट, एक संवैधानिक कोर्ट होने के नाते, मूक दर्शक नहीं रह सकता।" बेंच ने मजिस्ट्रेट को लड़के को उसकी अवैध गिरफ्तारी से "बचाने में नाकाम रहने" के लिए भी फटकार लगाई।