बड़े भाई को फंदे पर लटका देख छोटे ने भी लगा ली फांसी… एक की मौत, पुलिस ने दूसरे को दरवाजा तोड़ कर बचाया

फांसी की सांकेतिक तस्वीर
Bihar News: राजधानी पटना से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जहां एक ही घर के दो सगे भाइयों ने फांसी लगाकर आत्महत्या की कोशिश की। इस दर्दनाक घटना में बड़े भाई की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि छोटे भाई को पुलिस ने ऐन वक्त पर बचा लिया और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना मेहंदीगंज थाना क्षेत्र के अरुण बाग मोहल्ले की है।
मृतक की पहचान राहुल चौधरी के रूप में हुई है, जबकि गंभीर हालत में बचाए गए युवक का नाम अर्जुन चौधरी बताया जा रहा है। दोनों भाई श्रत्रुधन चौधरी के बेटे हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक, पहले राहुल चौधरी ने घर के अंदर फांसी लगा ली। जब छोटे भाई अर्जुन ने अपने बड़े भाई को फंदे पर झूलता देखा, तो वह सदमे में आ गया और उसने भी फांसी लगाने की कोशिश की। जिस कमरे में यह पूरी घटना हुई उसका दरवाजा अंदर से बंद होने कारण पड़ोसी ने इस बात की सूचना पुलिस को दी।
सूचना मिलते ही मेहंदीगंज थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने तत्काल दरवाजा तोड़ा और अर्जुन को फंदे से नीचे उतारा, जिसके बाद उसे इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां अर्जुन का इलाज चल रहा है और फिलहाल उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है।
परिजनों के अनुसार, मृतक राहुल चौधरी की करीब पांच महीने पहले कोलकाता में शादी हुई थी। बताया जा रहा है कि शादी इंस्टाग्राम के जरिए पहचान होने के बाद हुई थी, लेकिन शादी के कुछ ही समय बाद पति-पत्नी के बीच तनाव और लगातार विवाद शुरू हो गया था। जिसके बाद राहुल पटना आ गया था, लेकिन उसकी पत्नी कोलकाता में ही रह रही थी।
इस आत्महत्या के पीछे दूसरा कारण कर्ज का दबाव भी बताया जा रहा है। चर्चा है कि राहुल चौधरी पर आर्थिक बोझ काफी बढ़ गया था, जिसे वह मानसिक रूप से सहन नहीं कर पा रहा था। हालांकि, पुलिस की ओर से अभी तक आत्महत्या के कारणों को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। पुलिस ने मृतक राहुल चौधरी के शव को कब्जे में लेकर एनएमसीएच (NMCH) पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया है। पूरे मामले की जांच की जा रही है और परिवार के सदस्यों से भी पूछताछ की जा रही है।
इस घटना के बाद पूरे मोहल्ले में मातम का माहौल है। एक ही घर में दो भाइयों द्वारा आत्महत्या की कोशिश ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है। फिलहाल पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है और अर्जुन के बयान का इंतजार किया जा रहा है, जिससे इस दर्दनाक कदम के पीछे की असली वजह सामने आ सके।
