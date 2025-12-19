बड़े भाई को फंदे पर लटका देख छोटे ने भी लगा ली फांसी… एक की मौत, पुलिस ने दूसरे को दरवाजा तोड़ कर बचाया

मृतक की पहचान राहुल चौधरी के रूप में हुई है, जबकि गंभीर हालत में बचाए गए युवक का नाम अर्जुन चौधरी बताया जा रहा है। दोनों भाई श्रत्रुधन चौधरी के बेटे हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक, पहले राहुल चौधरी ने घर के अंदर फांसी लगा ली। जब छोटे भाई अर्जुन ने अपने बड़े भाई को फंदे पर झूलता देखा, तो वह सदमे में आ गया और उसने भी फांसी लगाने की कोशिश की। जिस कमरे में यह पूरी घटना हुई उसका दरवाजा अंदर से बंद होने कारण पड़ोसी ने इस बात की सूचना पुलिस को दी।