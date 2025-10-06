Patrika LogoSwitch to English

पटना

Patna Metro: आचार संहिता से पहले बढ़ी बिहार की रफ्तार, सीएम नीतीश ने किया मेट्रो का उद्घाटन, खुद लिया फर्स्ट राइड

Patna Metro: विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले सोमवार को बिहार को इसकी पहले मेट्रो रेल मिल गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को पटना मेट्रो का शुभारंभ किया। इतना ही नहीं उन्होंने मेट्रो में सफर भी किया। 

2 min read

पटना

image

Anand Shekhar

Oct 06, 2025

patna metro

patna metro

Patna Metro: बिहार को आज पहली मेट्रो ट्रेन की सौगात मिल गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को पटना मेट्रो का उद्घाटन किया और खुद मेट्रो ट्रेन में बैठकर पहले सफर का अनुभव किया। उद्घाटन समारोह में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, मंत्री और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। उद्घाटन के बाद मेट्रो को आम जनता के लिए पूरी तरह से खोल दिया गया है।

फर्स्ट फेज का परिचालन और रूट

पटना मेट्रो के फर्स्ट फेज का संचालन ब्लू लाइन पर होगा, जो इंटर-स्टेट बस टर्मिनल (ISBT) से भूतनाथ तक फैला हुआ है। इस रूट पर मेट्रो पहले न्यू ISBT स्टेशन से चलकर जीरो माइल और भूतनाथ स्टेशन तक जाएगी। उद्घाटन के समय सीएम नीतीश ने ट्रेन में बैठकर जनता के लिए सफर का अनुभव साझा किया और यात्रियों की सुविधा के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली।

यात्रियों के लिए सुविधाएँ और किराया

तीन कोच वाली मेट्रो ट्रेन में प्रतिदिन लगभग 945 यात्री सफर कर सकते हैं। प्रत्येक कोच में 305 यात्री यात्रा कर सकते हैं, जिसमें 147 सीटें बैठने के लिए और शेष यात्री खड़े होकर सफर कर सकेंगे। महिलाओं और दिव्यांगों के लिए हर कोच में 12 सीटें आरक्षित रखी गई हैं। मेट्रो सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक चलेगी, और हर 20 मिनट के अंतराल पर ट्रेन उपलब्ध रहेगी। किराया स्टेशन-टू-स्टेशन 15 रुपये रहेगा, जबकि पूरे रूट के लिए अधिकतम किराया 30 रुपये निर्धारित किया गया है।

पटना में आधुनिक परिवहन का नया युग

इस उद्घाटन के साथ राजधानी पटना में आधुनिक यातायात का नया युग शुरू हो गया है। मेट्रो के परिचालन से न केवल लोगों की रोजमर्रा की यात्रा आसान होगी, बल्कि यह शहर की यातायात समस्या का भी एक स्थायी समाधान साबित होगा।

डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा, 'बहुत बदला हमारा बिहार, अब मेट्रो पर होगा सवार। आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ पटना मेट्रो रेल परियोजना के प्राथमिक कॉरिडोर पहले चरण का उद्घाटन किया। इस उद्घाटन खंड का संचालन ब्लू लाइन पर होगा, जो इंटर-स्टेट बस टर्मिनल (ISBT) से भूतनाथ तक विस्तारित है। ये बदलते बिहार की रफ़्तार है, एनडीए सरकार ने पटरी बिछाई। जनता अब सपनों पर चल रही है। राजधानी पटना समेत पूरे बिहार वासियों को बहुत-बहुत बधाई है।'

वहीं, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने इसे बिहार की गति और प्रगति का नया अध्याय बताया। उन्होंने कहा, 'आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ पटना मेट्रो के पहले चरण का शुभारंभ किया। ISBT से भूतनाथ रोड तक चलने वाला यह प्रायोरिटी कॉरिडोर अब पटना की गति और प्रगति दोनों को नई पहचान देगा। यह सिर्फ मेट्रो सेवा केवल त्वरित सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के नए युग की शुरुआत ही नहीं बल्कि रफ्तार पकड़ चुके बिहार की आकांक्षा, आधुनिकता और औद्योगिक विकास के नए अध्याय का शंखनाद है ।'

भविष्य में होगा विस्तार

फर्स्ट फेज के सफल संचालन के बाद इस साल के अंत तक मेट्रो का विस्तार खेमनीचक और मलाही पकड़ी तक किया जाएगा। इसके बाद पूरी पटना मेट्रो ब्लू लाइन शहर के और बड़े हिस्सों को जोड़ते हुए और भी अधिक यात्रियों की सुविधा प्रदान करेगी।

आचार संहिता से ठीक पहले हुआ उद्घाटन

पटना मेट्रो का उद्घाटन आचार संहिता से ठीक पहले हुआ है, जो एनडीए सरकार की विकास योजनाओं और बिहार में बदलती रफ्तार का प्रतीक माना जा रहा है। सीएम नीतीश कुमार का यह कदम राजधानीवासियों के लिए आधुनिक और सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन की दिशा में एक बड़ा स्टेप है।

