Patna Metro: आचार संहिता से पहले बढ़ी बिहार की रफ्तार, सीएम नीतीश ने किया मेट्रो का उद्घाटन, खुद लिया फर्स्ट राइड

तीन कोच वाली मेट्रो ट्रेन में प्रतिदिन लगभग 945 यात्री सफर कर सकते हैं। प्रत्येक कोच में 305 यात्री यात्रा कर सकते हैं, जिसमें 147 सीटें बैठने के लिए और शेष यात्री खड़े होकर सफर कर सकेंगे। महिलाओं और दिव्यांगों के लिए हर कोच में 12 सीटें आरक्षित रखी गई हैं। मेट्रो सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक चलेगी, और हर 20 मिनट के अंतराल पर ट्रेन उपलब्ध रहेगी। किराया स्टेशन-टू-स्टेशन 15 रुपये रहेगा, जबकि पूरे रूट के लिए अधिकतम किराया 30 रुपये निर्धारित किया गया है।