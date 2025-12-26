Patna Metro: लॉक नहीं खुला तो बाहर से बुलानी पड़ी टीम, 18 घंटे तक पटना मेट्रो ठप होने की असली वजह आई सामने

नए साल 2026 में पटना मेट्रो के विस्तार की तैयारी जोरों पर है। सूत्रों के मुताबिक, जनवरी के अंत तक प्राथमिक कॉरिडोर पर भूतनाथ से मलाही पकड़ी तक मेट्रो सेवा शुरू हो सकती है। हालांकि खेमनीचक स्टेशन पर मेट्रो नहीं रुकेगी, क्योंकि वहां काम अधूरा है। इस कॉरिडोर की लंबाई 6.1 किमी है, फिलहाल 2.9 किमी ट्रैक पर मेट्रो चल रही है। मेट्रो पश्चिम से पूर्व पटना को जोड़ेगी, जिससे कुल लंबाई 31.9 किमी हो जाएगी। 13,365 करोड़ की लागत आएगी। कॉरिडोर टू में टनल खोदने वाली मशीन पटना विवि से पीएमसीएच पहुंच गई, गांधी मैदान जाएगी। दूसरी मशीन गांधी मैदान से आकाशवाणी होते हुए पटना जंक्शन जा रही है।