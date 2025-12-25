25 दिसंबर 2025,

मुजफ्फरपुर

मुजफ्फरपुर-दिल्ली के बीच दौड़ेगी वंदे भारत! रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लगाई मुहर, 5-6 घंटे की होगी बचत

बिहार के मुजफ्फरपुर से नई दिल्ली के बीच शीघ्र ही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलेगी। केंद्रीय राज्य मंत्री राजभूषण निषाद के अनुसार रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसको लेकर अपनी सहमति दे दी है।

less than 1 minute read
Google source verification

मुजफ्फरपुर

image

Rajesh Kumar Ojha

Dec 25, 2025

vande bharat express train

वंदे भारत ट्रेन। फोटो: पत्रिका

Vande Bharat Express बिहार को जल्द ही मुजफ्फरपुर से नई दिल्ली के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिलने वाली है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि मुजफ्फरपुर से नई दिल्ली के बीच सेमी हाई स्पीड ट्रेन का संचालन किया जाएगा। हालांकि, ट्रेन के परिचालन का अभी समय तय नहीं हुआ। आने वाले समय में इस रूट पर वंदे भारत चलाने की प्रक्रिया को लेकर कार्रवाई शुरू होगी। फिलहाल बिहार से 12 वंदेभारत ट्रेनें चल रही है। सबसे ज्यादा गया से होकर वंदेभारत एक्सप्रेस ट्रेन गुजरती है।

रेल मंत्री ने लगाई मुहर

मुजफ्फरपुर से सांसद और केंद्रीय जलशक्ति राज्य मंत्री डॉ. राजभूषण चौधरी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से इस रूट पर वंदे भारत ट्रेन चलाने की मांग की थी। सांसद के मुताबिक, फिलहाल तय रूट पर वंदे भारत चल रही हैं। रेल मंत्री ने दिल्ली-मुजफ्फरपुर रूट पर भी वंदे भारत चलाने पर अपनी सहमति दी है।

5-6 घंटे की होगी बचत

सांसद ने कहा है कि मुजफ्फरपुर और दिल्ली से वंदे भारत शाम को चले और सुबह तक पहुंचे। इससे मुजफ्फरपुर और उत्तर बिहार से दिल्ली जाने वालों को फायदा होगा। इस रूट पर वंदे भारत से दिल्ली जाने में 5-6 घंटे की बचत हो सकती है। अभी मुजफ्फरपुर से दिल्ली ट्रेन में 18 घंटे से ज्यादा लगते हैं, सेमी हाई स्पीड ट्रेन से कम समय में पहुंचा जा सकेगा।

बिहार से चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस

पटना - रांची
पटना - हावड़ा
न्यू जलपाईगुड़ी - पटना
पटना - गोमती नगर (लखनऊ)
जोगबनी - दानापुर
पाटलिपुत्र - गोरखपुर
पटना - टाटानगर
जमालपुर-भागलपुर - हावड़ा
हावड़ा - गया
देवघर - वाराणसी (बिहार में गया-सासाराम होते हुए)
रांची - वाराणसी (बिहार में गया, सासाराम होते हुए)
न्यू जलपाईगुड़ी - हावड़ा (बिहार में किशनगंज होते हुए)

संबंधित विषय:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

Published on:

25 Dec 2025 08:36 pm

Hindi News / Bihar / Muzaffarpur / मुजफ्फरपुर-दिल्ली के बीच दौड़ेगी वंदे भारत! रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लगाई मुहर, 5-6 घंटे की होगी बचत

