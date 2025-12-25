मुजफ्फरपुर-दिल्ली के बीच दौड़ेगी वंदे भारत! रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लगाई मुहर, 5-6 घंटे की होगी बचत

Vande Bharat Express बिहार को जल्द ही मुजफ्फरपुर से नई दिल्ली के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिलने वाली है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि मुजफ्फरपुर से नई दिल्ली के बीच सेमी हाई स्पीड ट्रेन का संचालन किया जाएगा। हालांकि, ट्रेन के परिचालन का अभी समय तय नहीं हुआ। आने वाले समय में इस रूट पर वंदे भारत चलाने की प्रक्रिया को लेकर कार्रवाई शुरू होगी। फिलहाल बिहार से 12 वंदेभारत ट्रेनें चल रही है। सबसे ज्यादा गया से होकर वंदेभारत एक्सप्रेस ट्रेन गुजरती है।