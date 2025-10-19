बाहुबलियों के गढ़ में पटना पुलिस का बड़ा एक्शन, ऑपरेशन क्लीन के तहत 110 अपराधियों को किया गिरफ्तार

गिरफ्तार आरोपियों के साथ पटना पुलिस
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर राजधानी पटना पुलिस ने कानून-व्यवस्था कायम रखने और मतदान को पूरी तरह से शांतिपूर्ण बनाने के लिए विशेष अभियान चलाया है। इस अभियान का फोकस बाढ़-1 अनुमंडल क्षेत्र पर था, जिसमें बाढ़ और मोकामा विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। पुलिस ने कहा कि इस अभियान के तहत पिछले 48 घंटों में अनुमंडल के सभी थानों में सघन छापेमारी की गई और इस दौरान कुल 110 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इनमें वारंटी, फरार अभियुक्त और आपराधिक मामलों में संलिप्त लोग शामिल हैं। साथ ही पुलिस ने 3 अवैध हथियार, 6 जिंदा कारतूस और 2 खोखा बरामद किए।
अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (बाढ़-1) राकेश कुमार ने बताया कि चुनाव के दौरान किसी भी असामाजिक तत्व को सक्रिय नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभियान लगातार जारी रहेगा ताकि मतदान के दौरान किसी तरह का भय या बाधा मतदाताओं के सामने न आए।
बाढ़ और मोकामा विधानसभा क्षेत्र हमेशा से चुनावी मुकाबलों के लिए सुर्खियों में रहते हैं। इस बार भी यहां बाहुबली छवि वाले उम्मीदवारों की एंट्री से राजनीतिक तापमान बढ़ा है। मोकामा विधानसभा से जदयू के अनंत सिंह और राजद की वीणा देवी (पूर्व सांसद सूरजभान सिंह की पत्नी) चुनावी मैदान में शामिल हैं। अनंत सिंह हाल ही में जेल से बेल पर रिहा हुए हैं और उनका कद चुनावी क्षेत्र में काफी बड़ा माना जाता है।
बाढ़ विधानसभा से राजद प्रत्याशी लल्लू मुखिया अपने दबंग छवि के लिए जाने जाते हैं। इस स्थिति में प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इन बाहुबलियों या आपराधिक तत्वों के कारण चुनाव प्रभावित न हो, इसके लिए सख्त निगरानी और कार्रवाई जारी रहेगी।
पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से 3 अवैध हथियार, 6 जिंदा कारतूस और 2 खोखा बरामद किए गए हैं। इसके अलावा पुलिस ने क्राइम कंट्रोल एक्ट (CCA) के तहत भी कार्रवाई की। अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई केवल पहली सूची है और आने वाले दिनों में और भी बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जाएगा।
इस संबंध में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने कहा, “हमने इस अभियान में स्पष्ट संदेश दिया है कि चुनावी प्रक्रिया में कोई भी अवैध गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसी भी अपराधी को मतदाता या चुनाव क्षेत्र में सक्रिय नहीं होने दिया जाएगा।” साथ ही, उन्होंने बताया कि आगामी दिनों में नाइट पेट्रोलिंग, एरिया डोमिनेशन और थाने स्तर पर सघन निगरानी जारी रहेगी। यह कार्रवाई मतदाताओं के विश्वास और चुनाव की ईमानदारी सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है।
