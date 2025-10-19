बाहुबलियों के गढ़ में पटना पुलिस का बड़ा एक्शन, ऑपरेशन क्लीन के तहत 110 अपराधियों को किया गिरफ्तार

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर राजधानी पटना पुलिस ने कानून-व्यवस्था कायम रखने और मतदान को पूरी तरह से शांतिपूर्ण बनाने के लिए विशेष अभियान चलाया है। इस अभियान का फोकस बाढ़-1 अनुमंडल क्षेत्र पर था, जिसमें बाढ़ और मोकामा विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। पुलिस ने कहा कि इस अभियान के तहत पिछले 48 घंटों में अनुमंडल के सभी थानों में सघन छापेमारी की गई और इस दौरान कुल 110 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इनमें वारंटी, फरार अभियुक्त और आपराधिक मामलों में संलिप्त लोग शामिल हैं। साथ ही पुलिस ने 3 अवैध हथियार, 6 जिंदा कारतूस और 2 खोखा बरामद किए।