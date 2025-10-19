पटना पुलिस ने पकड़ा करोड़ों का ड्रग्स नेटवर्क, 15,609 सूइयां, 13,000 नशीले टैबलेट बरामद, 7 आरोपी गिरफ्तार

बिहार में शराबबंदी के बाद सूखे नशे का कारोबार तेजी से बढ़ा है। युवा वर्ग इस कारोबार के शिकार बन रहे हैं और माफियाओं के करोड़ों का खेल चल रहा है। पटना पुलिस ने इस नेटवर्क को ध्वस्त कर नशे के कारोबार पर बड़ा संदेश दिया है। एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि पुलिस इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रखेगी ताकि युवाओं को नशे की लत से बचाया जा सके और अपराधियों को किसी भी सूरत में छूट न मिले।