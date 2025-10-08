पटना एयरपोर्ट पर रोज घंटों बैठी रहती थी महिला, पुलिस ने पकड़ा तो बैग से निकला अजीब सामान

राजधानी पटना के जय प्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे यानि पटना एयरपोर्ट पर उस वक्त हलचल मच गई जब एयरपोर्ट पुलिस ने बुधवार को एक संदिग्ध महिला को हिरासत में ले लिया। बताया जा रहा है कि यह महिला बीते दो दिनों से हर दिन एयरपोर्ट परिसर में कई-कई घंटे तक बैठी रहती थी, लेकिन न तो किसी फ्लाइट में सवार होती थी, न ही किसी से स्पष्ट रूप से बातचीत करती थी। उसकी गतिविधियों पर जब सुरक्षा एजेंसियों की नजर पड़ी, तो जांच शुरू की गई।