पटना एयरपोर्ट पर रोज घंटों बैठी रहती थी महिला, पुलिस ने पकड़ा तो बैग से निकला अजीब सामान

पटना एयरपोर्ट पर हो रही चेकिंग और हिरासत में ली गई महिला (फोटो-पत्रिका)
राजधानी पटना के जय प्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे यानि पटना एयरपोर्ट पर उस वक्त हलचल मच गई जब एयरपोर्ट पुलिस ने बुधवार को एक संदिग्ध महिला को हिरासत में ले लिया। बताया जा रहा है कि यह महिला बीते दो दिनों से हर दिन एयरपोर्ट परिसर में कई-कई घंटे तक बैठी रहती थी, लेकिन न तो किसी फ्लाइट में सवार होती थी, न ही किसी से स्पष्ट रूप से बातचीत करती थी। उसकी गतिविधियों पर जब सुरक्षा एजेंसियों की नजर पड़ी, तो जांच शुरू की गई।
पटना एयरपोर्ट थाने की पुलिस ने बताया कि संदिग्ध रूप से एयरपोर्ट पर घंटों तक बैठी रहने के कारण महिला पर CISF के जवानों ने निगरानी रखी थी। बुधवार दोपहर जब वह फिर एयरपोर्ट पहुंची, तो सुरक्षाकर्मियों ने उससे पूछताछ की। जवाब में महिला ने कोई ठोस बात नहीं कही, जिसके बाद उसे हिरासत में लेकर तलाशी ली गई।
पुलिस जब महिला का बैग जांचने लगी, तो उसमें से माचिस की तिलियां, एक छोटी गुड़िया, पूजा का सामान और कुछ कागजात बरामद हुए। इन सामानों को देखकर सुरक्षाकर्मी भी चौंक गए। फिलहाल पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि इन वस्तुओं का उद्देश्य क्या था और महिला बार-बार एयरपोर्ट क्यों आ रही थी।
थाना प्रभारी ने बताया कि महिला से प्रारंभिक पूछताछ की गई है, लेकिन वह कुछ भी स्पष्ट बताने से बच रही है। अब उससे विस्तृत पूछताछ की जाएगी और उसके घर-परिवार से भी संपर्क साधा जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियां भी इस मामले को लेकर अलर्ट पर हैं ताकि किसी संभावित सुरक्षा जोखिम से निपटा जा सके।
एयरपोर्ट पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, महिला पिछले दो दिनों से प्रस्थान (Departure) गेट के पास वाली बेंच पर बैठी नजर आती थी। कई लोगों ने उसे नोटिस किया, लेकिन किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बाद में सीआईएसएफ कर्मियों ने उसे रोककर पूछताछ शुरू की। फिलहाल एयरपोर्ट थाना पुलिस महिला की पहचान की पुष्टि करने और उसके आने-जाने के उद्देश्य का पता लगाने की कोशिश कर रही है। साथ ही, उसकी मानसिक स्थिति की भी जांच कराई जा सकती है।
