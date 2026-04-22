पटना में पुलिस-क्रिमिनल आमने-सामने, ज्वेलरी लूटकांड का मुख्य आरोपी एनकाउंटर में जख्मी

एसएसपी के अनुसार, लूटकांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार करने के बाद पुलिस दिलीप को घटना में इस्तेमाल किए गए हथियार की बरामदगी के लिए साथ लेकर गई थी। इसी दौरान दिलीप ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। इसके जवाब में पुलिसकर्मियों ने भी कार्रवाई की, जिसमें एक गोली दिलीप के पैर में लग गई और वह घायल हो गया। घायल दिलीप को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस इस मामले में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है।