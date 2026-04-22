Bihar Politics: तेज प्रताप–प्रशांत किशोर की सीक्रेट मीटिंग से गरमाई बिहार की सियासत, नए समीकरणों के संकेत

आरजेडी और लालू परिवार से अलग होने के बाद तेजप्रताप यादव ने अपनी नई पार्टी बनाकर बिहार में नई राजनीतिक पारी शुरू की। हालांकि, 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में उन्हें कोई खास सफलता नहीं मिली और वे खुद भी चुनाव हार गए। इसके बाद वे एनडीए के साथ गठबंधन कर अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने की कोशिश में थे। इसी बीच प्रशांत किशोर से उनकी मुलाकात के बाद यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या वे अब पीके के साथ मिलकर बिहार में नई राजनीतिक पारी की शुरुआत करेंगे। हालांकि, इस मुद्दे पर दोनों में से किसी की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।