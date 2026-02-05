Patna-Thawe Train: पटना–थावे के बीच रोज़ दौड़ेगी इंटरसिटी एक्सप्रेस, रेलवे से मिली हरी झंडी

Patna-Thawe Train: रेलवे ने पटना से गोपालगंज की यात्रा करने वाले यात्रियों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। रेल मंत्री खुद इसकी जानकारी दी। रेल मंत्री के अनुसार पटना–थावे के बीच प्रतिदिन इंटरसिटी एक्सप्रेस दौड़ेगी। गोपालगंज के लोग इसको लेकर काफी समय से मांग कर रहे थे। इस बात की जानकारी बीजेपी विधायक मिथिलेश तिवारी ने दी। उन्होंने कहा कि गोपालगंज की जनता को इससे बेहतर और कोई तोहफा नहीं मिल सकता है। मिथिलेश तिवारी ने कहा कि थावे - पटना इंटरसिटी (03215/03216) स्पेशल ट्रेन का नियमित परिचालन थावे जंक्शन से - मशरख - पटना के बीच नियमित रूप से चलाई जाएगी। जिससे गोपालगंज, सिवान और छपरा के लाखों लोगों को राजधानी पटना आवागमन में बहुत सुविधा होगी।