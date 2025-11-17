Patrika LogoSwitch to English

पटना

पटना में स्टंट बाइकर को रोकने पर खुद फंस गए 2 पुलिसकर्मी, वीडियो वायरल होने के बाद किए गए सस्पेंड

पटना में ट्रैफिक नियमों की अनदेखी कर रहे एक युवक को रोकना दो पुलिसवालों को भारी पड़ गया। मामला गंभीर तब हो गया जब रोक-टोक के दौरान पुलिसकर्मियों की तरफ़ से कथित गाली-गलौज और थप्पड़ मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Nov 17, 2025

पटना पुलिस

वायरल वीडियो स्क्रीन ग्रैब

पटना के नदी थाना क्षेत्र स्थित कच्ची दरगाह–बिद्दुपुर सिक्स लेन पर ड्यूटी पर तैनात दो पुलिसकर्मियों को ट्रैफिक नियमों की अनदेखी कर रहे एक युवक को रोकना महंगा पड़ गया। रोक-टोक के दौरान पुलिसकर्मियों द्वारा कथित तौर पर गाली-गलौज करने और युवक को थप्पड़ मारने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसने पुलिस विभाग की किरकिरी करा दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए और पुलिस की छवि खराब होने पर, पटना पुलिस मुख्यालय ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दोनों पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया।

वायरल वीडियो से खुला मामला

यह पूरा मामला तब सामने आया, जब 15 नवंबर 2025 को अभिषेक राजपूत (अभी राइडर) यूपी 94 नाम से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट से एक वीडियो पोस्ट किया गया। वीडियो में दावा किया गया कि वह स्टंट बाइकिंग कर रहा था, तभी ब्रिज पर मौजूद पुलिस टीम ने उसे रोक लिया। जैसे ही राइडर रुका, वीडियो में दिखाई दे रहा है कि दो पुलिसकर्मी उस पर अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं। बात बढ़ने पर उनमें से एक पुलिसकर्मी युवक को थप्पड़ जड़ देता है, जबकि दूसरा गाली-गलौज करता दिखाई देता है।

ड्यूटी में लापरवाही, दोनों निलंबित

वीडियो की पुष्टि और जांच के बाद पुलिस अवर निरीक्षक देवकांत बंटी और विश्वनाथ कुमार की पहचान हुई। दोनों वर्तमान में नदी थाना, पटना में तैनात थे। जांच के बाद वरिष्ठ अधिकारियों ने माना कि ड्यूटी के दौरान पुलिस अधिकारियों का व्यवहार अनुशासनहीन, अमर्यादित तथा नियम विरुद्ध था। इसके आधार पर दोनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। आदेश में स्पष्ट लिखा गया कि यह व्यवहार कर्तव्य लापरवाही, असंयमित भाषा का प्रयोग, अनुशासनहीनता और उच्चाधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना करने जैसा है।

बाइकर पर भी कार्रवाई

वायरल वीडियो में दिख रहा युवक भी पूरी तरह निर्दोष नहीं निकला। वह 14 नवंबर को अपने साथियों के साथ सिक्स लेन पर स्टंट बाइकिंग करते पाया गया, जो सड़क सुरक्षा नियमों का सरासर उल्लंघन है। परिणामस्वरूप उसके वाहन पर 7,000 रुपये का चालान किया गया। जांच के दौरान युवक ने स्वीकार किया कि स्टंट जोखिम भरा था और भविष्य में ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगा।

पटना पुलिस की अपील

पटना पुलिस ने आधिकारिक संदेश जारी करते हुए कहा कि सड़कें स्टंट शो के लिए नहीं, बल्कि सुरक्षित आवागमन के लिए होती हैं। पुलिस ने युवाओं से अपील की कि थ्रिल, ट्रेंड और रील्स की चाह को सड़क हादसों में न बदलें और ट्रैफ़िक नियमों का पालन करें।

Published on:

17 Nov 2025 10:24 am

पटना में स्टंट बाइकर को रोकने पर खुद फंस गए 2 पुलिसकर्मी, वीडियो वायरल होने के बाद किए गए सस्पेंड

