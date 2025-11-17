पटना में स्टंट बाइकर को रोकने पर खुद फंस गए 2 पुलिसकर्मी, वीडियो वायरल होने के बाद किए गए सस्पेंड

यह पूरा मामला तब सामने आया, जब 15 नवंबर 2025 को अभिषेक राजपूत (अभी राइडर) यूपी 94 नाम से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट से एक वीडियो पोस्ट किया गया। वीडियो में दावा किया गया कि वह स्टंट बाइकिंग कर रहा था, तभी ब्रिज पर मौजूद पुलिस टीम ने उसे रोक लिया। जैसे ही राइडर रुका, वीडियो में दिखाई दे रहा है कि दो पुलिसकर्मी उस पर अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं। बात बढ़ने पर उनमें से एक पुलिसकर्मी युवक को थप्पड़ जड़ देता है, जबकि दूसरा गाली-गलौज करता दिखाई देता है।