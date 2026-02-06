पटना विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव: प्रत्याशी की योग्यता तय, कैंपस में चुनावी माहौल गरमाया

पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव को लेकर विश्वविद्यालय की ओर से 14 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी गई है। प्रो. शंकर कुमार को मुख्य चुनाव पदाधिकारी की जिम्मेवारी सौंपी गई है। प्रो. खगेंद्र कुमार को एडवाइजर, डा. वीरेंद्र प्रसाद और प्रो. एनके झा को आब्जर्वर बनाया गया है। इसके अतिरिक्त 11 सदस्यों की एक और टीम होगी। जिसमें जूलाजी विभाग के हेड प्रो. परिमल कुमार खान, मगध महिला कालेज के प्राचार्य प्रो. एनपी वर्मा, भूगोल विभाग के प्रो. नजीम, उर्दू विभाग के हेड प्रो. सूरज देव सिंह, अप्लाएड इकोनामिक्स एंड कामर्स के हेड प्रो. एसबी लाल, पटना ला कालेज के डा. सलीम जावेद,आर्ट कालेज की प्राचार्य डा. राखी कुमारी और पटना वीमेंस कालेज की प्राचार्य सिस्टर एम. रश्मी एसी शामिल हैं। पटना कालेज के प्राचार्य प्रो. अनिल कुमार, बीएन कालेज के प्राचार्य डा. राजकिशोर प्रसाद, साइंस कालेज की प्राचार्य प्रो. अलका, पटना ट्रेनिंग कालेज के प्राचार्य प्रो. वासे जफर, पटना वीमेंस ट्रेनिंग कालेज की प्राचार्य प्रो. मनोव्वर जहां। चुनाव 28 फरवरी को होना है।