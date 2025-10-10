पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने प्रशांत किशोर से मांगी मदद, बोलीं- टिकट नहीं इंसाफ चाहिए, PK ने दिया जवाब…

ज्योति सिंह से मिलने के बाद प्रशांत किशोर ने कहा, "ज्योति सिंह बिहार की एक महिला के रूप में यहां आई हैं। हमने उनकी बात सुनी है। उन्होंने बस अपने विचार व्यक्त किए हैं, चुनाव लड़ने का जिक्र नहीं किया है। उनके साथ घोर अन्याय हो रहा है और वह यह सुनिश्चित करना चाहती हैं कि उनके साथ जो हुआ, वह बिहार की किसी और महिला के साथ न हो। वह चाहती हैं कि जनसुराज उनकी मदद करे। किसी भी पारिवारिक मामले में जनसुराज की कोई भूमिका नहीं है, लेकिन सुरक्षा के मामले में जनसुराज पूरी तरह से ज्योति सिंह के साथ खड़ा है। पवन सिंह भी हमारे मित्र हैं और यह उनका पारिवारिक मामला है, हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते।"