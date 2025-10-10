पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने प्रशांत किशोर से मांगी मदद, बोलीं- टिकट नहीं इंसाफ चाहिए, PK ने दिया जवाब…

प्रशांत किशोर और ज्योति सिंह
बिहार विधानसभा चुनाव की हलचल के बीच भोजपुरी सिनेमा और राजनीति, दोनों की दुनिया एक बार फिर आपस में टकरा गई हैं। भोजपुरी पावर स्टार और बीजेपी नेता पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह शुक्रवार को अचानक जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर (PK) से मिलने पहुंचीं। शेखपुरा हाउस में हुई दोनों की यह मुलाकात करीब आधे घंटे तक चली।
मुलाकात के बाद ज्योति सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा, “मैं यहां चुनाव लड़ने के लिए या टिकट मांगने नहीं आई हूं। मेरे साथ जो अन्याय हुआ है, वो किसी और महिला के साथ ना हो। मैं उन तमाम महिलाओं की आवाज बनना चाहती हूं जिनके साथ ऐसा अन्याय होता है। बस इसी मकसद से मैं प्रशांत किशोर जी से मिलने आई हूं।” उन्होंने साफ किया कि इस मुलाकात का किसी राजनीतिक मंशा या चुनाव से कोई संबंध नहीं है, बल्कि यह एक महिला के अधिकारों और सम्मान की लड़ाई से जुड़ी बात है।
ज्योति सिंह से मिलने के बाद प्रशांत किशोर ने कहा, "ज्योति सिंह बिहार की एक महिला के रूप में यहां आई हैं। हमने उनकी बात सुनी है। उन्होंने बस अपने विचार व्यक्त किए हैं, चुनाव लड़ने का जिक्र नहीं किया है। उनके साथ घोर अन्याय हो रहा है और वह यह सुनिश्चित करना चाहती हैं कि उनके साथ जो हुआ, वह बिहार की किसी और महिला के साथ न हो। वह चाहती हैं कि जनसुराज उनकी मदद करे। किसी भी पारिवारिक मामले में जनसुराज की कोई भूमिका नहीं है, लेकिन सुरक्षा के मामले में जनसुराज पूरी तरह से ज्योति सिंह के साथ खड़ा है। पवन सिंह भी हमारे मित्र हैं और यह उनका पारिवारिक मामला है, हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते।"
वहीं, इस मुलाकात से पहले ज्योति सिंह को टिकट देने के सवाल पर प्रशांत किशोर ने कहा था, "दो साल पहले ज्योति सिंह अपने कुछ साथियों के साथ हमसे मिलने आई थी। उस समय हमारी उनसे परिचय के तौर पर बात हुई थी और उस समय भी हमने उनसे यही कहा था कि ये आपका पारिवारिक मामला है और इस मामले में कुछ बोलना मेरा उचित नहीं होगा। हम किसी के पारिवारिक या व्यक्तिगत मामले में नहीं पड़ते और टिकट की बात है तो किसी एक व्यक्ति के लिए नियम बदले नहीं जाएंगे। आरा से पहले ही हमारा उम्मीदवार घोषित है। डॉ. विजय गुप्ता वहां से हमारे उम्मीदवार हैं जिसमें परिवर्तन की कोई गुंजाइश नहीं है।"
गौरतलब है कि हाल के महीनों में पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के रिश्ते विवादों में रहे हैं। लखनऊ में पवन सिंह के घर पर हंगामे के बाद दोनों के बीच तल्खी खुलकर सामने आ चुकी है। पवन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि यह “निजी मामला है, इसे राजनीति या मीडिया का तमाशा नहीं बनाया जाए।”
भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार पवन सिंह ने कुछ दिनों पहले बीजेपी में दोबारा वापसी की थी। उनके बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में उतरने की अटकलें जोरों पर हैं। वहीं, ज्योति सिंह के भी चुनावी मैदान में उतरने की संभावनाओं पर चर्चा तेज़ हो गई है। खासकर तब, जब उन्होंने कहा कि “मैं बिहार की महिलाओं की आवाज बनना चाहती हूं।”
बड़ी खबरेंView All
पटना
बिहार न्यूज़
ट्रेंडिंग
बिहार चुनाव 2025