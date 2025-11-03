RJD की डिक्शनरी में बस कट्टा, कुशासन और करप्शन… वोटिंग से पहले सहरसा में गरजे पीएम नरेंद्र मोदी

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग से ठीक दो दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहरसा में एक विशाल चुनावी जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने एनडीए सरकार के विकास कार्यों को रेखांकित किया और विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल (RJD) तथा कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। इस दौरान उन्होंने कहा, “6 नवंबर की सुबह सहरसा और मधेपुरा के लोग वोट डालेंगे। मैं यहां अपने साथियों के लिए आपका आशीर्वाद मांगने आया हूं।” मोदी ने युवाओं से अपील करते हुए कहा, “जो पहली बार वोट डालने जा रहे हैं, वे अपना पहला वोट सरकार बनाने वाला वोट बनाएं। जैसे मेरा पहला वोट सफल रहा था, वैसे ही आपका भी होना चाहिए।”