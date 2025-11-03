RJD की डिक्शनरी में बस कट्टा, कुशासन और करप्शन… वोटिंग से पहले सहरसा में गरजे पीएम नरेंद्र मोदी

बिहार की चुनावी रैली में PM मोदी (फोटो- बिहार BJP X)
बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग से ठीक दो दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहरसा में एक विशाल चुनावी जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने एनडीए सरकार के विकास कार्यों को रेखांकित किया और विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल (RJD) तथा कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। इस दौरान उन्होंने कहा, “6 नवंबर की सुबह सहरसा और मधेपुरा के लोग वोट डालेंगे। मैं यहां अपने साथियों के लिए आपका आशीर्वाद मांगने आया हूं।” मोदी ने युवाओं से अपील करते हुए कहा, “जो पहली बार वोट डालने जा रहे हैं, वे अपना पहला वोट सरकार बनाने वाला वोट बनाएं। जैसे मेरा पहला वोट सफल रहा था, वैसे ही आपका भी होना चाहिए।”
प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे तौर पर RJD और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि इन दलों को विकास की भाषा समझ नहीं आती। उन्होंने तीखा प्रहार करते हुए कहा, "RJD और कांग्रेस की डिक्शनरी में बस कट्टा, क्रूरता, कटुता, कु-संस्कार, कुशासन और करप्शन जैसे शब्द ही भरे हैं। जंगलराज की पाठशाला में इन्होंने बस यही सीखा है।" उन्होंने याद दिलाया कि RJD और कांग्रेस की बदले की राजनीति का खामियाजा बिहार के लोगों ने वर्षों तक भुगता है।
पीएम मोदी ने कोसी-मिथिलांचल क्षेत्र के लोगों की पुरानी समस्याओं का जिक्र करते हुए कहा कि एक समय था जब लोगों को नदी पार करने के लिए 300 किलोमीटर घूमना पड़ता था, जबकि आज यह दूरी 30 किलोमीटर से भी कम रह गई है, जो एनडीए सरकार के विकास की देन है।
प्रधानमंत्री ने युवाओं से खास अपील करते हुए पहली बार वोट डालने जा रहे मतदाताओं से कहा कि वे अपना पहला वोट सरकार बनाने वाला वोट बनाएं, ताकि बिहार में विकास की रफ्तार जारी रहे। उन्होंने बिहार की प्रगति पर ज़ोर देते हुए कहा कि पिछले कुछ वर्षों में बिहार ने विकास की रफ्तार पकड़ी है और अब उसे और तेज करने की जरूरत है। उन्होंने कहा, "हमें मिलकर बिहार को और आगे बढ़ाना है। इसलिए फिर एक बार एनडीए की सरकार बननी चाहिए, ताकि सुशासन की सरकार जारी रहे।" उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रशंसा करते हुए कहा कि एनडीए ने बिहार को पिछड़ेपन से निकालकर विकास की राह पर लाया है।
प्रधानमंत्री ने बिहार की महिलाओं की भूमिका को राज्य की ताकत बताया। उन्होंने कहा कि बिहार हमेशा से नारीशक्ति का प्रतीक रहा है, माता सीता, देवी भारती और विदुषी गार्गी जैसी महान महिलाओं ने इस धरती को गौरव दिया है। मोदी ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से महिलाओं को नई पहचान मिली है। उन्होंने ‘जीविका दीदी अभियान’ की सराहना की और बताया कि करीब 1.40 करोड़ बहनों के खातों में ₹10-10 हजार की राशि पहुंच चुकी है। उन्होंने इस आर्थिक मदद को "आत्मनिर्भर बिहार की दिशा में मजबूत कदम" बताया।
