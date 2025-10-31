Patrika LogoSwitch to English

पटना

गोली लगने से नहीं हुई दुलारचंद यादव की मौत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

दुलारचंद यादव हत्याकांड में एक नया खुलासा हुआ है, जिसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सभी धारणाओं को पलट कर रख दिया है। पहले माना जा रहा था कि गोली लगने से उनकी मृत्यु हुई है, लेकिन रिपोर्ट में सामने आया है कि उनकी मौत गोली से नहीं, बल्कि अन्य कारणों से हुई है।

पटना

image

Anand Shekhar

Oct 31, 2025

दुलारचंद यादव हत्याकांड

दुलारचंद यादव की फोटो

बिहार में चुनावी सरगर्मी के बीच हुए दुलारचंद यादव हत्याकांड में अब नया मोड़ आ गया है। जो मामला अब तक गोली लगने से हुई मौत माना जा रहा था, उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पूरी कहानी बदल दी है। डॉक्टरों के अनुसार, दुलारचंद यादव की मौत गोली से नहीं हुई है। पोस्टमार्टम करने वाली तीन डॉक्टरों की टीम ने बताया कि गोली उनके पैर में, एंकल जॉइंट के पास लगी थी, जो आर-पार निकल गई थी। इस तरह की गोली से किसी व्यक्ति की मौत होना संभव नहीं है।

गोली से नहीं, किसी और वजह से हुई मौत

पोस्टमार्टम टीम के सदस्य डॉ. अजय कुमार ने मीडिया को बताया, “दुलारचंद यादव को गोली एंकल ज्वाइंट के पास लगी थी, जो आर-पार हो गई। इस तरह की चोट से मौत नहीं होती। उनके शरीर पर कई और घाव मिले हैं, जिनकी प्रकृति की जांच की जा रही है।”

फाइनल रिपोर्ट से पता चलेगा स्पष्ट कारण

डॉक्टरों के अनुसार, शरीर पर छिलने और मारपीट जैसे निशान भी पाए गए हैं। यह संकेत देता है कि गोली चलने से पहले या बाद में किसी प्रकार की हिंसक झड़प या पिटाई हुई हो सकती है। डॉक्टरों ने बताया कि फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की जा रही है, जिसमें मौत का असली कारण स्पष्ट होगा।

गंगा नदी के तट पर होगा अंतिम संस्कार

31 अक्टूबर की सुबह दुलारचंद यादव के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। डॉक्टरों की टीम ने एक्स-रे और फोरेंसिक नमूनों के आधार पर अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी। पोस्टमार्टम के बाद, दुलारचंद यादव के शव को बाढ़ स्टेशन स्थित उनके घर ले जाया गया। उसके बाद उमानाथ मुक्तिधाम के पास गंगा नदी के तट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा।

अनंत सिंह सहित कई लोगों पर दर्ज हुआ है मामला

यह खुलासा पुलिस के लिए पूरी जांच की दिशा बदलने वाला साबित हो सकता है। अब पुलिस केवल गोली चलाने वालों की नहीं, बल्कि उन लोगों की भी जांच कर रही है जिनके हाथों से बाकी चोटें आई हों। मोकामा थाना पुलिस ने पहले ही इस मामले में जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह, उनके भतीजों रणवीर और कर्मवीर सिंह समेत कई अन्य लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है।

कौन थे दुलारचंद यादव?

दुलारचंद यादव मोकामा-बाढ़ इलाके के पुराने और प्रभावशाली नेता माने जाते थे। वो 80 और 90 के दशक में अपराध जगत में सक्रिय रहे, लेकिन बाद में राजनीति में आए। हाल ही में वे जन सुराज समर्थक के रूप में काम कर रहे थे और आरजेडी से भी उनके पुराने रिश्ते थे। उनकी 30 अक्टूबर को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी जब वे चुनावी प्रचार में शामिल थे।

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Updated on:

31 Oct 2025 07:49 pm

Published on:

31 Oct 2025 07:48 pm

