गोली लगने से नहीं हुई दुलारचंद यादव की मौत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

बिहार में चुनावी सरगर्मी के बीच हुए दुलारचंद यादव हत्याकांड में अब नया मोड़ आ गया है। जो मामला अब तक गोली लगने से हुई मौत माना जा रहा था, उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पूरी कहानी बदल दी है। डॉक्टरों के अनुसार, दुलारचंद यादव की मौत गोली से नहीं हुई है। पोस्टमार्टम करने वाली तीन डॉक्टरों की टीम ने बताया कि गोली उनके पैर में, एंकल जॉइंट के पास लगी थी, जो आर-पार निकल गई थी। इस तरह की गोली से किसी व्यक्ति की मौत होना संभव नहीं है।