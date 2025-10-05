बिहार के इस शहर में 24 घंटे से प्यास और अंधेरे से परेशान लोग, इस वजह से हाल हुआ बेहाल

बिहार के शेखपुरा जिले में बिजली विभाग की लापरवाही और मनमानी के कारण लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी। शुक्रवार से शनिवार तक 24 घंटे से अधिक समय तक बिजली नहीं रहने से पूरे शहर में पानी की किल्लत हो गई। कई घरों में पीने का पानी खत्म हो गया और खाना तक नहीं बन सका। लोग पूरे दिन प्यास से परेशान रहे और गर्मी के बीच बिजली बहाल होने की राह देखते रहे।
जानकारी के अनुसार, शेखपुरा शहर के कटरा चौक, लालबाग, बुधौली और चांदनी चौक जैसे इलाकों में शुक्रवार सुबह 11 बजे से ही बिजली कटी रही। देर रात तक बिजली नहीं आई। वहीं, बरबीघा बाजार के थाना चौक, पुरानी शहर, झंडा चौक, गोलापर, शेरपर और सामाचाक में भी यही स्थिति रही। बिजली विभाग ने मूर्ति विसर्जन का हवाला देते हुए सप्लाई बंद कर दी, लेकिन इस बार किसी को पूर्व सूचना नहीं दी गई।
स्थानीय लोगों ने बताया कि हर साल मूर्ति विसर्जन के समय कुछ घंटों के लिए बिजली बंद की जाती है, लेकिन इस बार बिना किसी सूचना के पूरा दिन और रात बिजली गायब रही। उन्होंने कहा कि बिजली विभाग के अधिकारियों की मनमानी के कारण लोग त्राहि-त्राहि कर उठे। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था।
जब इस बारे में बिजली विभाग के अधिकारियों से पूछा गया तो बरबीघा के कनीय अभियंता रवि कुमार ने कहा, 'ऊपर से आदेश मिलने के कारण ही बिजली काटी गई है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है।' वहीं कार्यपालक अभियंता राजेश कुमार ने भी यही कहा कि मूर्ति विसर्जन को देखते हुए आदेशानुसार बिजली काटी गई थी। लेकिन आम लोगों का कहना है कि यह व्यवस्था की नाकामी और अफसरों की मनमानी का नतीजा है, जिसने पूरे शहर को प्यासा कर दिया।
