बिहार के इस शहर में 24 घंटे से प्यास और अंधेरे से परेशान लोग, इस वजह से हाल हुआ बेहाल

जब इस बारे में बिजली विभाग के अधिकारियों से पूछा गया तो बरबीघा के कनीय अभियंता रवि कुमार ने कहा, 'ऊपर से आदेश मिलने के कारण ही बिजली काटी गई है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है।' वहीं कार्यपालक अभियंता राजेश कुमार ने भी यही कहा कि मूर्ति विसर्जन को देखते हुए आदेशानुसार बिजली काटी गई थी। लेकिन आम लोगों का कहना है कि यह व्यवस्था की नाकामी और अफसरों की मनमानी का नतीजा है, जिसने पूरे शहर को प्यासा कर दिया।