बिहार चुनाव में बुरी तरह क्यों हार गई जन सुराज? पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने खुद बताया कारण

पार्टी अध्यक्ष ने कहा कि जन सुराज को प्राप्त वोट प्रतिशत चुनावी विश्लेषण और जमीनी सर्वे के मुकाबले बेहद कम है। उनका दावा है कि राजद के सत्ता में लौटने की आशंका और अंतिम समय में बनी राजनीतिक धारणा ने जन सुराज के समर्थकों को भ्रमित कर दिया, जिससे वोट NDA की ओर शिफ्ट हो गए। उन्होंने कहा, "सिर्फ राजद की वापसी के डर से ऐसा हुआ, लोगों में कांग्रेस या अन्य पार्टियों को लेकर ऐसा कोई डर नहीं था। हम अपने अंदर भी समीक्षा कर रहे हैं कि हमें इतने कम वोट क्यों मिले, जबकि जनता के मुद्दों पर हमारी बात सबसे साफ और मजबूत थी।"