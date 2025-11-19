‘हार बड़ा झटका, रिजल्ट के बाद से न नींद आ रही, न चैन’, प्रशांत किशोर ने बताया क्यों फेल हुआ जन सुराज का गणित

PK ने दावा किया कि जन सुराज ने बिहार की राजनीति को जाति और धर्म के इर्द-गिर्द घूमने वाली बहस से हटाकर रोजगार और पलायन जैसे मुद्दों पर केंद्रित किया, लेकिन यह बदलाव वोट में परिवर्तित नहीं हो सका। पीके के अनुसार बिहार में चार तरह के वोटर हैं, पहला जो जाति के आधार पर वोट डालते हैं, दूसरा धर्म देखकर वोट डालने वाले लोग, तीसरे जो लालू यादव की वापसी के डर से एनडीए को वोट देते हैं, और आखिर में वो वोटर हैं जो BJP के डर से विपक्ष को वोट करते हैं। PK के मुताबिक, उनकी पार्टी पहले दो वर्गों को कुछ हद तक प्रभावित कर सकी, लेकिन बाकी दो वर्गों तक नहीं पहुंच पाई।