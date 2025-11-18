प्रायश्चित के लिए मौन उपवास रखेंगे प्रशांत किशोर, चुनाव में हार के लिए मांगी माफी

संबोधन के दौरान PK ने उन अटकलों को भी खारिज किया जिनमें कहा जा रहा था कि वे चुनावी हार के बाद सक्रिय राजनीति से पीछे हट सकते हैं। उन्होंने कहा, "कुछ लोग सोच रहे हैं कि मैं बिहार छोड़ दूंगा या राजनीति से दूर हो जाऊंगा, लेकिन यह उनकी गलतफहमी है। मैं पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि बिहार को सुधारना मेरी ज़िद और संकल्प दोनों है।" PK ने संकेत दिया कि आने वाले महीनों में पार्टी बूथ और पंचायत स्तर पर संगठनात्मक समीक्षा करेगी। साथ ही ग्राउंड सर्वे और समाजिक संवाद को फिर से मजबूत किया जाएगा। उनका कहना था कि चुनाव हारना, आंदोलन हारने का सबूत नहीं होता।