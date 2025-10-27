साइको किलर अविनाश और कुख्यात अजय वर्मा का जेल ट्रांसफर, EC के निर्देश पर बेऊर से भागलपुर भेजे गए 14 कैदी

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मतदान की प्रक्रिया को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए प्रशासन ने एक बड़ा और कठोर कदम उठाया है। चुनाव को प्रभावित करने की किसी भी आशंका को खत्म करने के लिए, पटना के आदर्श केन्द्रीय कारा यानि बेऊर जेल में बंद बाहुबलियों और कुख्यात अपराधियों समेत 14 बंदियों को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच भागलपुर सेंट्रल जेल में स्थानांतरित कर दिया गया है। गृह कारा विभाग ने प्रशासनिक हित में यह कदम उठाया है, क्योंकि जेल प्रशासन को आशंका थी कि पहले चरण के मतदान से पहले जेल के भीतर से आपराधिक साजिशें रची जा सकती हैं।