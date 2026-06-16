Pune-Danapur Amrit Bharat Express: पुणे-दानापुर अमृत भारत एक्सप्रेस 17 जून से शुरू, महाराष्ट्र-बिहार कनेक्टिविटी को मिलेगी रफ्तार

Pune-Danapur Amrit Bharat Express रेल मंत्रालय की ओर से बुधवार को पुणे और दानापुर के बीच एक नई अमृत भारत एक्सप्रेस शुरू की जा रही है। 17 जून को हडपसर रेलवे स्टेशन से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस नई ट्रेन के परिचालन से कम और मध्यम आय वर्ग के यात्रियों को किफायती यात्रा सुविधा मिलेगी। साथ ही, इस ट्रेन के संचालन से महाराष्ट्र और बिहार के बीच कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी। यह महाराष्ट्र की आठवीं और पुणे डिवीजन की दूसरी अमृत भारत ट्रेन होगी। इसका रखरखाव और संचालन सेंट्रल रेलवे (CR) ज़ोन द्वारा किया जाएगा।