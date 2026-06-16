Khan Sir vs Roshan Anand: मुसल्लहपुर हाट में बढ़ा तनाव, कोचिंग संचालकों में दहशत; सरकार ने बंदी तक की दी चेतावनी

हालांकि, एहतियात के तौर पर पुलिस ने इलाके में पेट्रोलिंग बढ़ा दी है, लेकिन विवाद का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। मुसल्लहपुर हाट के कई कोचिंग संस्थानों के अलग-अलग पक्षों के समर्थन में आने से यह मामला अब केवल दो व्यक्तियों के बीच का विवाद नहीं रह गया है, बल्कि खान सर और रौशन आनंद समर्थक गुटों के बीच टकराव का रूप लेता दिख रहा है। चर्चा है कि बड़ी संख्या में छात्र भी अपने-अपने शिक्षक के समर्थन में लामबंद हैं, जिससे पूरे घटनाक्रम पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। तो कई इस विवाद के बाद पटना छोड़कर जा रहे हैं।