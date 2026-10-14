राघोपुर नाव हादसे पर चिराग पासवान भावुक, बोले- दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा

बता दें कि बिहार के वैशाली जिले के राघोपुर दियारा इलाके में नाव पलटने की दर्दनाक घटना के बाद पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है। हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के शवों को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा है। इस दुर्घटना में कम से कम 13 बच्चों की मौत हो गई, जिससे प्रभावित परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। अपनों को खोने वाले परिवारों का रो-रोकर बुरा हाल है। इस हृदयविदारक घटना के बाद इलाके में मातम पसरा हुआ है और लोग मृतकों को अंतिम विदाई दे रहे हैं।