Indian Railway: बिहार से खुलने वाली इन 27 ट्रेनों का बदला समय, देखें पूरी लिस्ट…

भारतीय रेलवे
Indian Railway: भागलपुर से खुलने वाली 27 ट्रेनों का कल से समय बदल रहा है। रेलवे ने यात्रियों को घर से निकलने से पहले लिस्ट चेक करने की सलाह दिया है। रेलवे ने परिचालन में सुधार के लिए ये बदलाव किया है। लंबी दूरी की ट्रेनें और दैनिक यात्री भी प्रभावित होंगे। भागलपुर रूट की 15 एक्सप्रेस और 12 पैसेंजर ट्रेनों का समय बदला गया है।वनांचल एक्सप्रेस के समय बदलने से लंबी दूरी के यात्रियों को परेशानी होगी। रांची से आने वाली वनांचल एक्सप्रेस अब 45 मिनट लेट पहुंचेगी। वहीं, गोमतीनगर-गोड्डा एक्सप्रेस 5 मिनट पहले पहुंचेगी। रेलवे ने सलाह दी है - यात्रा से पहले नया समय जरूर चेक कर लें।
|ट्रेन नंबर
|ट्रेन के खुलने का समय
|ट्रेन के पहुंचने का समय
|हंसडीहा से भागलपुर लोकल
|रात 10:50
|देर रात 01:05 पहुंचेगी
|भागलपुर से हंसडीहा
|दोपहर 01:30
|शाम 04:20 पहुंचेगी
|भागलपुर से हंसडीहा लोकल
|रात 08:30 बजे
|रात 10:40 पर हंसडीहा पहुंचेगी
|भागलपुर से जमालपुर लोकल
|दोपहर 01:05
|दोपहर 03:40 पर जमालपुर पहुंचेगी
|हंसडीहा से भागलपुर लोकल
|शाम 04:35 बजे
|शाम 07 बजे भागलपुर पहुंचेगी
|भागलपुर से गोड्डा लोकल
|सुबह 11 बजे
|दोपहर 02:03 पर गोड्डा पहुंचेगी
|जमालपुर से भागलपुर लोकल
|11:30 बजे
|दोपहर 01:05 बजे भागलपुर पहुंचेगी
|भागलपुर से बांका लोकल-
|शाम 05:02 बजे
|शाम 06:55 बजे बांका पहुंचेगी
|बांका से भागलपुर लोकल-
|सुबह 10:15 बजे
|दोपहर 12:10 बजे भागलपुर पहुंचेगी
|13403 वनांचल एक्स
|09:00 बजे भागलपुर से खुलेगी
|एलटीटी एक्सप्रेस
|शाम 05:55 भागलपुर से खुलेगी
