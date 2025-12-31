31 दिसंबर 2025,

बुधवार

पटना

Indian Railway: बिहार से खुलने वाली इन 27 ट्रेनों का बदला समय, देखें पूरी लिस्ट…

Indian Railway: रेलवे ने भागलपुर से खुलने वाली 27 ट्रेनों का समय बदला है। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने ये फैसला लिया है।

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Dec 31, 2025

भारतीय रेलवे

Indian Railway: भागलपुर से खुलने वाली 27 ट्रेनों का कल से समय बदल रहा है। रेलवे ने यात्रियों को घर से निकलने से पहले लिस्ट चेक करने की सलाह दिया है। रेलवे ने परिचालन में सुधार के लिए ये बदलाव किया है। लंबी दूरी की ट्रेनें और दैनिक यात्री भी प्रभावित होंगे। भागलपुर रूट की 15 एक्सप्रेस और 12 पैसेंजर ट्रेनों का समय बदला गया है।वनांचल एक्सप्रेस के समय बदलने से लंबी दूरी के यात्रियों को परेशानी होगी। रांची से आने वाली वनांचल एक्सप्रेस अब 45 मिनट लेट पहुंचेगी। वहीं, गोमतीनगर-गोड्डा एक्सप्रेस 5 मिनट पहले पहुंचेगी। रेलवे ने सलाह दी है - यात्रा से पहले नया समय जरूर चेक कर लें।

ट्रेन नंबरट्रेन के खुलने का समय ट्रेन के पहुंचने का समय
हंसडीहा से भागलपुर लोकलरात 10:50 देर रात 01:05 पहुंचेगी
भागलपुर से हंसडीहादोपहर 01:30 शाम 04:20 पहुंचेगी
भागलपुर से हंसडीहा लोकलरात 08:30 बजेरात 10:40 पर हंसडीहा पहुंचेगी
भागलपुर से जमालपुर लोकलदोपहर 01:05दोपहर 03:40 पर जमालपुर पहुंचेगी
हंसडीहा से भागलपुर लोकलशाम 04:35 बजेशाम 07 बजे भागलपुर पहुंचेगी
भागलपुर से गोड्डा लोकलसुबह 11 बजे दोपहर 02:03 पर गोड्डा पहुंचेगी
जमालपुर से भागलपुर लोकल11:30 बजे दोपहर 01:05 बजे भागलपुर पहुंचेगी
भागलपुर से बांका लोकल- शाम 05:02 बजेशाम 06:55 बजे बांका पहुंचेगी
बांका से भागलपुर लोकल-सुबह 10:15 बजे दोपहर 12:10 बजे भागलपुर पहुंचेगी
13403 वनांचल एक्स09:00 बजे भागलपुर से खुलेगी
एलटीटी एक्सप्रेस शाम 05:55 भागलपुर से खुलेगी

Published on:

31 Dec 2025 02:29 pm

Hindi News / Bihar / Patna / Indian Railway: बिहार से खुलने वाली इन 27 ट्रेनों का बदला समय, देखें पूरी लिस्ट…

