बिहार के यात्रियों पर रेलवे की खास मेहरबानी, दिसंबर तक इतनी ट्रेनें दौड़ेंगी

दिल्ली - भागलपुर रूट पर भी विशेष ट्रेन 04064 अप / 04063 डाउन चलाई जाएगी।

पटना

Ashish Deep

Sep 03, 2025

Train news
अमृत भारत एक्सप्रेस में अतिरिक्त कोच जोड़े जाएंगे। (फोटो : पत्रिका)

त्योहार से पहले यूपी-बिहार की ट्रेनें फुल हो गई हैं। यात्रियों की सहूलियत को देखते हुए Indian Railways ने खास इंतजाम किए हैं। इसके तहत दिल्ली - भागलपुर रूट पर चलने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस में अतिरिक्त कोच जोड़े जाएंगे ताकि यात्रियों को सफर के दौरान सीट की सुविधा मिल सके। इसके अलावा, रेलवे ने विभिन्न रूटों पर स्पेशल ट्रेनों की भी घोषणा की है।

ट्रेन 27 सितंबर से 8 नवंबर तक चलेगी

मालदा से मालदा - उधना स्पेशल 03417 अप / 03418 डाउन हर शनिवार को चलेगी और यह भागलपुर दोपहर में 3:35 बजे पहुंचेगी। यहां इसका स्टॉपेज 10 मिनट का होगा। ट्रेन की यात्रा 27 सितंबर से 8 नवंबर तक जारी रहेगी। रिटर्निंग में ट्रेन उधना से सोमवार को चलेगी और मंगलवार सुबह 10:25 बजे भागलपुर पहुंचेगी। यह ट्रेन गया, नवादा और किऊल होकर गुजरेगी।

दिल्ली–भागलपुर रूट पर भी विशेष ट्रेन

इसी तरह दिल्ली - भागलपुर रूट पर भी विशेष ट्रेन 04064 अप / 04063 डाउन चलाई जाएगी। दिल्ली से यह ट्रेन हर मंगलवार सुबह 11:00 बजे चलेगी और अगले दिन दोपहर 3:00 बजे भागलपुर पहुंचेगी। वापसी भागलपुर से अगले दिन होगी। यह ट्रेन 23 सितम्बर से 25 नवंबर तक हर हफ्ते चलेगी।

मानसी जंक्शन से दिल्ली के लिए भी सीधी विशेष ट्रेन

भीड़ को घटाने के लिए पहली बार खगड़िया के मानसी जंक्शन से दिल्ली के लिए भी सीधी विशेष ट्रेन की शुरुआत हो रही है। नई दिल्ली - मानसी स्पेशल 04454 अप / 04453 डाउन दिल्ली से 20 सितंबर से 30 नवंबर तक रोजाना चलेगी, जबकि मानसी से सेवा 22 सितंबर से 1 दिसंबर तक उपलब्ध रहेगी। इससे खगड़िया के अलावा बेगूसराय, मुंगेर और आसपास के जिलों के यात्रियों को बड़ा फायदा होगा।

शक्तिपीठ कात्यायनी जाने के लिए आसानी होगी

स्थानीय अधिकारियों और निवासियों का मानना है कि यह ट्रेन न केवल प्रवासी मजदूरों की यात्रा को आसान बनाएगी, बल्कि पर्यटन और व्यापार को भी गति देगी। खगड़िया का शक्तिपीठ कात्यायनी स्थान जैसे धार्मिक स्थल भी इससे जुड़कर ज्यादा श्रद्धालुओं को आकर्षित कर सकते हैं।

Bihar news

Published on:

03 Sept 2025 03:41 pm

Hindi News / Bihar / Patna / बिहार के यात्रियों पर रेलवे की खास मेहरबानी, दिसंबर तक इतनी ट्रेनें दौड़ेंगी

