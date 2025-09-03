बिहार के यात्रियों पर रेलवे की खास मेहरबानी, दिसंबर तक इतनी ट्रेनें दौड़ेंगी

भीड़ को घटाने के लिए पहली बार खगड़िया के मानसी जंक्शन से दिल्ली के लिए भी सीधी विशेष ट्रेन की शुरुआत हो रही है। नई दिल्ली - मानसी स्पेशल 04454 अप / 04453 डाउन दिल्ली से 20 सितंबर से 30 नवंबर तक रोजाना चलेगी, जबकि मानसी से सेवा 22 सितंबर से 1 दिसंबर तक उपलब्ध रहेगी। इससे खगड़िया के अलावा बेगूसराय, मुंगेर और आसपास के जिलों के यात्रियों को बड़ा फायदा होगा।