ललन सिंह के ’72-42′ वाले वार पर RCP सिंह का पलटवार, कहा- बदल जाता है इतिहास…

इस बीच, पटेल समुदाय के कई संगठन RCP सिंह की संभावित वापसी के समर्थन में एक साथ आए हैं। समुदाय के संयोजक शंकर प्रसाद ने कहा कि अगर नीतीश कुमार और RCP सिंह हाथ मिलाते हैं, तो JDU 2010 की तरह मजबूत हो सकती है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि RCP सिंह को 2020 के चुनावों के बाद ही पार्टी में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई थी, इसलिए '72-42' का आरोप तथ्यों पर आधारित बहस का मामला है। शंकर प्रसाद ने ललन सिंह पर हमला करते हुए कहा कि उन्हें डर है कि अगर नीतीश कुमार और RCP सिंह फिर से एक साथ आते हैं तो उनकी अपनी स्थिति कमजोर हो जाएगी।