23 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

ललन सिंह के ’72-42′ वाले वार पर RCP सिंह का पलटवार, कहा- बदल जाता है इतिहास…

Bihar politics: बिहार की राजनीति में जुबानी जंग एक बार फिर तेज हो गई है। JDU के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री RCP सिंह ने केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के तीखे हमलों का बहुत ही कूटनीतिक तरीके से जवाब दिया है।

3 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Jan 23, 2026

bihar politics. rcp singh

RCP Singh (Photo - X@RCP_Singh)

Bihar Politics: बिहार की राजनीति में पूर्व केंद्रीय मंत्री RCP सिंह की JDU में वापसी को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। हालांकि, जदयू के कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने हाल ही में एक बयान में RCP सिंह की पार्टी में वापसी की संभावना को खारिज कर दिया था। इसके बाद अब RCP सिंह ने ललन सिंह के बयान पर जोरदार पलटवार किया। शुक्रवार को सरस्वती पूजा के शुभ अवसर पर पटना के पटेल हॉस्टल पहुंचे RCP सिंह ने ललन सिंह के '72-42' वाले तंज का जवाब देते हुए कहा कि शब्दों की पवित्रता महत्वपूर्ण है और इतिहास कई बार बदल सकता है।

सब का शुभ हो, ऐसी भाषा बोलें- RCP सिंह

पटेल हॉस्टल में पूजा के बाद, जब पत्रकारों ने RCP सिंह से JDU की खराब हालत के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराने वाले ललन सिंह के बयान के बारे में पूछा, तो RCP सिंह ने ललन सिंह का नाम लिए बिना बहुत ही सधे हुए लहजे में जवाब दिया। उन्होंने कहा, "आज देवी सरस्वती का शुभ दिन है। मैं देवी से प्रार्थना करता हूं कि सार्वजनिक जीवन में रहने वाले लोग जब भी किसी विषय पर बोलें, तो देवी उनकी जुबान पर वास करें और उन्हें ऐसी भाषा इस्तेमाल करने की प्रेरणा दें जो सभी के लिए फायदेमंद हो।"

RCP सिंह ने आगे कहा, "इतिहास गवाह है कि कई बार जब गलत शब्द बोले गए हैं, तो पूरा इतिहास बदल गया है। सभी को अपने तीखे से तीखे विचार भी मीठी भाषा में व्यक्त करने चाहिए। जब ​​भाषा की पवित्रता भंग होती है, तो इसके दूरगामी परिणाम होते हैं।"

JDU में वापसी पर सस्पेंस बरकरार

जब RCP सिंह से सीधे पूछा गया कि क्या वह जदयू में शामिल होने जा रहे हैं, तो उन्होंने सवाल टालते हुए कहा, "मेरा घर कहां है?" इस जवाब ने सस्पेंस को और गहरा कर दिया। फिलहाल, इस मामले पर जदयू के शीर्ष नेतृत्व की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।

ललन सिंह का बयान जिसने विवाद को जन्म दिया

विवाद की जड़ ललन सिंह के 18 जनवरी के बयान में है, जिसमें उन्होंने RCP सिंह की जदयू में वापसी की संभावना को पूरी तरह से खारिज कर दिया था। लखीसराय में एक कार्यक्रम के बाद मीडिया से बात करते हुए ललन सिंह ने कहा था कि जदयू में उन लोगों के लिए कोई जगह नहीं है जिन्होंने पार्टी की सीटों की संख्या 72 से घटाकर 42 कर दी थी। ललन सिंह ने दावा किया कि समर्पित पार्टी कार्यकर्ताओं ने नीतीश कुमार को 85 सीटों पर वापस लाया है और इसलिए पार्टी को नुकसान पहुंचाने वालों को वापस आने देने का कोई सवाल ही नहीं उठता।

RCP सिंह में समर्थन में पटेल समाज

इस बीच, पटेल समुदाय के कई संगठन RCP सिंह की संभावित वापसी के समर्थन में एक साथ आए हैं। समुदाय के संयोजक शंकर प्रसाद ने कहा कि अगर नीतीश कुमार और RCP सिंह हाथ मिलाते हैं, तो JDU 2010 की तरह मजबूत हो सकती है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि RCP सिंह को 2020 के चुनावों के बाद ही पार्टी में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई थी, इसलिए '72-42' का आरोप तथ्यों पर आधारित बहस का मामला है। शंकर प्रसाद ने ललन सिंह पर हमला करते हुए कहा कि उन्हें डर है कि अगर नीतीश कुमार और RCP सिंह फिर से एक साथ आते हैं तो उनकी अपनी स्थिति कमजोर हो जाएगी।

शंकर प्रसाद ने ललन सिंह के काम करने के तरीके पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन पर हमेशा बाहुबलियों को बचाने का आरोप लगता रहा है। उन्होंने सभी को याद दिलाया कि जब नवंबर 2025 में ललन सिंह ने मोकामा में अनंत सिंह के लिए प्रचार किया था, तो JDU की 'सुशासन' की छवि को बड़ा झटका लगा था। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि अगर RCP सिंह ने पार्टी को नुकसान पहुंचाया होता, तो नीतीश कुमार 2020 के चुनावों के बाद उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद क्यों सौंपते?

ये भी पढ़ें

अब नहीं तो कब? नीतीश के बेटे निशांत की राजनीतिक एंट्री पर सस्पेंस! जानिए क्या है जदयू नेताओं की राय
पटना
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

Published on:

23 Jan 2026 07:06 pm

Hindi News / Bihar / Patna / ललन सिंह के ’72-42′ वाले वार पर RCP सिंह का पलटवार, कहा- बदल जाता है इतिहास…

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज, कांग्रेस बोली- मजाक मत बनाइए

पटना

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले चेतन आनंद

bihar politics
पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.