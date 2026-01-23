अब नहीं तो कब? नीतीश के बेटे निशांत की राजनीतिक एंट्री पर सस्पेंस! जानिए क्या है जदयू नेताओं की राय

JDU की छात्र शाखा के बिहार उपाध्यक्ष कृष्णा पटेल द्वारा JDU ऑफिस के बाहर लगाए गए पोस्टर में गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी गई हैं। इसमें एक तरफ CM नीतीश कुमार और दूसरी तरफ उनके बेटे निशांत कुमार की तस्वीर है। पोस्टर पर लिखा है, "अब नहीं तो कब? पार्टी को निशांत कुमार जैसा, युवा नेतृत्व चाहिए अब… मिशन विकसित बिहार - 2035। नीतीश सेवक, मांगे निशांत… नीतीश सेवकों के साथ - साथ पूरा बिहार कर रहा, वर्षों से यही इंतजार… बिहार के अगले जेनरेशन की कमान संभालने, कब आएंगे भाई निशांत कुमार…"