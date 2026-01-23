23 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

अब नहीं तो कब? नीतीश के बेटे निशांत की राजनीतिक एंट्री पर सस्पेंस! जानिए क्या है जदयू नेताओं की राय

Bihar Politics: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के राजनीति में आने को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। कई JDU नेताओं ने निशांत के राजनीति में आने का खुलकर समर्थन किया है, जबकि ललन सिंह ने साफ कहा है कि आखिरी फैसला सिर्फ नीतीश कुमार ही लेंगे। फिलहाल, निशांत के पॉलिटिकल डेब्यू को लेकर सस्पेंस बना हुआ है।

3 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Jan 23, 2026

Bihar Politics: बिहार की राजनीति में इन दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। पटना स्थित जनता दल यूनाइटेड (जदयू) कार्यालय के बाहर लगे पोस्टरों ने एक बार फिर इस बहस को हवा दे दी है। पोस्टरों पर 'अब नहीं तो कब' और 'पार्टी को निशांत कुमार जैसा युवा नेतृत्व चाहिए' जैसे नारे लिखे गए हैं।

ये पोस्टर छात्र जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष कृष्णा पटेल की ओर से लगाए गए हैं, जिसमें साफ तौर पर निशांत कुमार से राजनीति में आने की अपील की गई है। पोस्टर लगते ही JDU के अंदर और बाहर दोनों जगह एक बार से उसी सवाल ने जोड़ पकड़ लिया है कि क्या निशांत कुमार की राजनीतिक एंट्री का समय आ गया है।

क्या है पोस्टर में?

JDU की छात्र शाखा के बिहार उपाध्यक्ष कृष्णा पटेल द्वारा JDU ऑफिस के बाहर लगाए गए पोस्टर में गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी गई हैं। इसमें एक तरफ CM नीतीश कुमार और दूसरी तरफ उनके बेटे निशांत कुमार की तस्वीर है। पोस्टर पर लिखा है, "अब नहीं तो कब? पार्टी को निशांत कुमार जैसा, युवा नेतृत्व चाहिए अब… मिशन विकसित बिहार - 2035। नीतीश सेवक, मांगे निशांत… नीतीश सेवकों के साथ - साथ पूरा बिहार कर रहा, वर्षों से यही इंतजार… बिहार के अगले जेनरेशन की कमान संभालने, कब आएंगे भाई निशांत कुमार…"

JDU नेताओं का खुला समर्थन

निशांत कुमार की राजनीतिक एंट्री को लेकर जदयू के कई नेताओं के बयान भी सामने आए हैं, जिससे यह साफ है कि पार्टी के अंदर एक धड़ा निशांत कुमार को सक्रिय राजनीति में देखना चाहता है। शुक्रवार को JDU MLC संजय सिंह ने कहा कि अगर निशांत कुमार बिहार की राजनीति में आते हैं तो इसमें कुछ भी असामान्य नहीं होगा। उन्होंने साफ कहा कि पार्टी के सदस्य पहले से ही चाहते हैं कि निशांत राजनीति में आएं।

निशांत पढ़े-लिखे और ऊर्जावान- श्याम रजक

JDU विधायक और पूर्व मंत्री श्याम रजक ने भी निशांत कुमार को लेकर सकारात्मक रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि निशांत युवा, पढ़े-लिखे, बुद्धिमान और ऊर्जावान हैं। हालांकि राजनीति में शामिल होना या न होना उनका पर्सनल फैसला है, लेकिन अगर ऐसे लोग आगे आते हैं, तो यह न सिर्फ JDU बल्कि पूरे बिहार राज्य के लिए फायदेमंद होगा।

निशांत के आने से जदयू होगी मजबूत- जमा खान

JDU नेता और मंत्री जमा खान ने पोस्टरों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह खुद चाहते हैं कि निशांत कुमार पार्टी में शामिल हों और उसके लिए काम करें। उन्होंने कहा कि निशांत जितनी जल्दी एक्टिव राजनीति में आएंगे, पार्टी उतनी ही मजबूत होगी।

नीतीश करेंगे फैसला- ललन सिंह

हालांकि, पार्टी के अंदर बढ़ती मांग और चर्चा के बीच, JDU के सीनियर नेता और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ​​ललन सिंह ने अटकलों पर रोक लगाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि निशांत कुमार के राजनीति में आने का फैसला खुद नीतीश कुमार ही करेंगे। इसे मीडिया द्वारा बनाई गई फालतू अटकलें बताते हुए, ललन सिंह ने कहा कि इस मुद्दे पर पार्टी के अंदर कोई औपचारिक फैसला नहीं लिया गया है।

भविष्य की राजनीति की ओर इशारा?

गौरतलब है कि कुछ समय पहले JDU के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि पार्टी का भविष्य तैयार है। तब से, निशांत कुमार के बारे में चर्चा तेज हो गई है। हाल के महीनों में, निशांत कुमार को सार्वजनिक बातचीत में अपने पिता के काम और बिहार के विकास मॉडल का जिक्र करते हुए भी देखा गया है।

सस्पेंस बरकरार

फिलहाल, निशांत कुमार के राजनीतिक एंट्री को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। JDU कार्यकर्ता और कई नेता उन्हें पार्टी की अगली पीढ़ी का चेहरा मानते हैं, जबकि पार्टी का टॉप नेतृत्व इस मुद्दे पर बहुत सतर्क दिख रहा है। अब सभी की निगाहें एक फैसले पर हैं कि क्या नीतीश कुमार अपने बेटे को औपचारिक राजनीतिक जिम्मेदारियां सौंपेंगे, या यह चर्चा फिलहाल पोस्टरों और बयानों तक ही सीमित रहेगी?

ये भी पढ़ें

वंदे भारत या लोकल पैसेंजर? बिहार में ट्रेन रुकते ही अंदर घुसने लगे ‘बेटिकट’ यात्री, वीडियो देख भड़के लोग
पटना
Vande Bharat Express Viral Video

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

नीतीश कुमार

Published on:

23 Jan 2026 04:31 pm

Hindi News / Bihar / Patna / अब नहीं तो कब? नीतीश के बेटे निशांत की राजनीतिक एंट्री पर सस्पेंस! जानिए क्या है जदयू नेताओं की राय

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज, कांग्रेस बोली- मजाक मत बनाइए

पटना

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले चेतन आनंद

bihar politics
पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.