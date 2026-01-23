वंदे भारत या लोकल पैसेंजर? बिहार में ट्रेन रुकते ही अंदर घुसने लगे ‘बेटिकट’ यात्री, वीडियो देख भड़के लोग

इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए वीडियो में साफ दिख रहा है कि ट्रेन रुकते ही कुछ महिलाएं और दूसरे लोग बिना किसी झिझक के वंदे भारत एक्सप्रेस के एक कोच में घुस जाते हैं, जैसे कोई रेगुलर या लोकल पैसेंजर ट्रेन हो। अंदर बैठे पैसेंजर और कोच अटेंडेंट तुरंत उन्हें आगाह करते हुए बाहर निकलने के लिए कहते हैं। वीडियो में एक कोच अटेंडेंट को यह कहते हुए सुना जा सकता है, 'अगर गेट बंद हो गया तो दिक्कत होगी,' जबकि दूसरे पैसेंजर भी उनसे जल्दी उतरने का आग्रह करते हैं। लोगों को कहते हुए सुना जा सकता है, 'उतर जाइए आप लोग, गेट बंद होने वाला है', 'फंस जाइएगा, गरीब आदमी हैं आपलोग।'