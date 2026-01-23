वंदे भारत या लोकल पैसेंजर? बिहार में ट्रेन रुकते ही अंदर घुसने लगे ‘बेटिकट’ यात्री, वीडियो देख भड़के लोग

वंदे भारत में घुसे यात्री (फोटो- वायरल वीडियो स्क्रीन ग्रैब)
Vande Bharat Express Viral Video: वंदे भारत एक्सप्रेस का एक वीडियो आजकल सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे रेलवे नियमों और पब्लिक अवेयरनेस पर एक नई बहस शुरू हो गई है। वायरल क्लिप में देखा जा सकता है कि जैसे ही वंदे भारत एक्सप्रेस एक स्टेशन पर रुकती है, कथित तौर पर कई लोग बिना टिकट के ट्रेन में घुस जाते हैं, जिससे कोच के दरवाजों के पास अचानक भीड़ हो जाती है। यह वीडियो बिहार के किसी स्टेशन का बताया जा रहा है।
इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए वीडियो में साफ दिख रहा है कि ट्रेन रुकते ही कुछ महिलाएं और दूसरे लोग बिना किसी झिझक के वंदे भारत एक्सप्रेस के एक कोच में घुस जाते हैं, जैसे कोई रेगुलर या लोकल पैसेंजर ट्रेन हो। अंदर बैठे पैसेंजर और कोच अटेंडेंट तुरंत उन्हें आगाह करते हुए बाहर निकलने के लिए कहते हैं। वीडियो में एक कोच अटेंडेंट को यह कहते हुए सुना जा सकता है, 'अगर गेट बंद हो गया तो दिक्कत होगी,' जबकि दूसरे पैसेंजर भी उनसे जल्दी उतरने का आग्रह करते हैं। लोगों को कहते हुए सुना जा सकता है, 'उतर जाइए आप लोग, गेट बंद होने वाला है', 'फंस जाइएगा, गरीब आदमी हैं आपलोग।'
कोच के ऑटोमैटिक गेट बंद होने के डर से यात्री हड़बड़ाहट में नीचे उतरने लगे। कुछ ही सेकंड में, ट्रेन में घुसे लोग उतर जाते हैं और फुटेज वहीं खत्म हो जाता है। हालांकि, वीडियो से यह साफ नहीं है कि लोग ट्रेन में यात्रा करने के इरादे से घुसे थे या सिर्फ नई वंदे भारत ट्रेन को देखने की उत्सुकता में।
गौरतलब है कि वंदे भारत एक्सप्रेस कोई लोकल या पैसेंजर ट्रेन नहीं है। यह एक प्रीमियम सेमी-हाई-स्पीड ट्रेन है जो सिर्फ चुनिंदा स्टेशनों पर रुकती है। टिकट बुकिंग पूरी तरह से रिजर्व होती है और जितनी सीटें उपलब्ध होती हैं, उतने ही टिकट बुक किए जाते हैं। इसलिए, बिना टिकट यात्रा करने का सवाल ही नहीं उठता।
रेलवे नियमों के अनुसार, अगर कोई पैसेंजर वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी ट्रेन में बिना वैलिड टिकट के पकड़ा जाता है, तो उसे जुर्माना और कानूनी कार्रवाई दोनों का सामना करना पड़ सकता है।
जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, सोशल मीडिया पर यूजर्स ने तीखी और आलोचनात्मक टिप्पणियां करना शुरू कर दिया। एक यूजर ने लिखा, "इन्हें मुफ्त में चीजें पाने की आदत है, ये कभी नहीं सीखेंगे।" दूसरे ने व्यंग्य करते हुए कमेंट किया, "आइए न हमरा बिहार में।"
कुछ यूजर्स ने सिस्टम और एडमिनिस्ट्रेशन पर सवाल उठाए। एक कमेंट में लिखा था, "हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जहां बिना टिकट वाले लोगों को स्टेशनों के अंदर जाने की इजाजत न हो।" हालांकि, कुछ लोगों ने इस आलोचना का विरोध करते हुए इसे "उत्सुकता" बताया और ज्यादा नरम रवैया अपनाने का सुझाव दिया।
