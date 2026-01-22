नितिन नवीन, ललन सिंह और संजय सरावगी को अब Z सिक्योरिटी; तेजस्वी की सुरक्षा घटी, इन 3 बड़े नेताओं की हटी

Bihar Politician Security: बिहार में नेताओं की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया गया है। गृह विभाग द्वारा जारी एक नए आदेश के अनुसार, राज्य के कई प्रमुख राजनीतिक हस्तियों की सुरक्षा कैटेगरी बदल दी गई है। जहां सत्ताधारी पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं की सुरक्षा बढ़ाई गई है, वहीं कुछ विपक्षी नेताओं की सुरक्षा कम कर दी गई है या पूरी तरह से हटा दी गई है। इस बदलाव से राजनीतिक गलियारों में जोरदार चर्चा शुरू हो गई है।