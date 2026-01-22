किस मंत्री के बेटे को बचा रही पुलिस? सेक्स रैकेट माफियाओं पर किसका हाथ? पप्पू यादव ने उठाया सवाल

पप्पू यादव ने आरोप लगाया कि नीट छात्रा के मामले में पुलिस का रवैया संदेह के घेरे में है। उनका कहना है कि पीड़िता के परिजनों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है ताकि असली गुनहगार तक बात न पहुंचे। उन्होंने कहा कि अगर इस मामले में कोई प्रभावशाली व्यक्ति या किसी नेता या संवैधानिक पद पर बैठे मंत्री का बेटा शामिल नहीं होता, तो जांच की दिशा और तरीका अलग होता। उन्होंने पूछा की किसे बचाने के लिए पुलिस सार मर्यादा तोड़ रही है।