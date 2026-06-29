‘आनंद किशोर सबसे बड़ा माफिया, रिशु श्री टेंडर मामले में 9 IAS अधिकारियों की कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग

रिशु श्री टेंडर मामले को लेकर आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्य सरकार और वरिष्ठ अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि इस मामले में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी आनंद किशोर की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। सुधाकर सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि यदि इस मामले की जांच कोर्ट की निगरानी में कराई जाती है, तो सरकार के नौ वरिष्ठ आईएएस अधिकारी जांच के दायरे में आ सकते हैं।