जन सुराज में भगदड़! प्रशांत किशोर के खास ने छोड़ी पार्टी, बीजेपी के साथ दिखे, RCP सिंह की भी JDU में वापसी के संकेत

विधानसभा चुनाव में हार के बाद प्रशांत किशोर सुर्खियों से दूर हो गए हैं। दिसंबर में कांग्रेस महासचिव और लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ उनकी मुलाकात ने राजनीतिक गलियारों में अटकलों को जन्म दिया था। जन सुराज ने कहा कि पार्टी के संस्थापक फरवरी में अपनी सार्वजनिक गतिविधियां फिर से शुरू करेंगे। प्रशांत किशोर कहां हैं? इसपर भारती कहते हैं कि हमें अभी तक उनका (किशोर का) शेड्यूल नहीं मिला है, लेकिन वह जल्द ही बिहार में एक्टिव होंगे, और कहा कि नई कमेटियां बनने के बाद पार्टी अपने लॉन्ग-टर्म प्रोग्राम पर काम करना शुरू कर देगी। विधानसभा चुनाव में हार के बाद किशोर की मुख्य घोषणाओं में से एक यह थी कि मुख्यमंत्री महिला रोज़गार योजना के उन लाभार्थियों से आवेदन मांगे जाएं जिन्हें इस योजना के तहत दूसरी किस्त नहीं मिली है।