पैदा होते ही हर बिहारी पर 30000 का कर्ज! RJD का नीतीश सरकार पर हमला, पूछा- पलायन में टॉप और आय में फिसड्डी क्यों है बिहार?

Bihar News: बिहार की आर्थिक स्थिति को लेकर राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने एक बार फिर नीतीश कुमार सरकार पर तीखा हमला बोला है। राजद के मुख्य प्रवक्ता और पूर्व विधायक शक्ति सिंह यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर एक विस्तृत पोस्ट साझा करते हुए दावा किया कि बिहार में हालात इतने खराब हो चुके हैं कि यहां पैदा होने वाला हर बच्चा जन्म लेते ही 25 से 30 हजार रुपये के कर्ज में डूब जाता है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर पिछले 20 वर्षों में विकास हुआ है, तो फिर बिहार प्रति व्यक्ति आय में देश में सबसे पीछे और पलायन में सबसे आगे क्यों है?