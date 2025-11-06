Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

Bihar Elections: ‘ऐ तिवारी… आपको चेक करने का पावर नहीं!’ वोटिंग के बीच RJD विधायक भाई वीरेंद्र भड़के, पुलिस से हुई तीखी बहस

Bihar Elections:  बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मतदान के दौरान मनेर विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 79 पर आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र का पुलिसकर्मियों से तीखा विवाद हुआ। उन्होंने मतदान के दौरान सुरक्षा कर्मियों पर पक्षपात और मतदाताओं को रोकने का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Nov 06, 2025

bihar elections

मतदान केंद्र पर भाई वीरेंद्र

Bihar Elections:बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण की वोटिंग के दौरान पटना ज़िले की मनेर विधानसभा सीट पर आज सियासी तापमान अचानक बढ़ गया। यहां RJD प्रत्याशी और मौजूदा विधायक भाई वीरेंद्र अपनी पत्नी के साथ मतदान करने पहुंचे, लेकिन इस दौरान मतदान केंद्र के बाहर खड़े सुरक्षाकर्मियों से उनका जमकर विवाद हो गया। यह पूरा मामला बूथ संख्या 79 का है, जहां वोटिंग शांत माहौल में चल रही थी। तभी भाई वीरेंद्र ने आरोप लगाया कि मौके पर मौजूद सुरक्षाकर्मी मतदाताओं की लाइन में बेवजह रोक-टोक कर रहे हैं और चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है।

ऐ तिवारी… आपको चेक करने का पावर नहीं

घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, इस वीडियो में भाई वीरेंद्र सुरक्षाकर्मी से ऊंची आवाज में बोलते हुए नजर आ रहे हैं। भाई वीरेंद्र कह रहे हैं, "ऐ तिवारी, आपको चेक करने का पावर नहीं है। आप यहां बीजेपी की तरफ से काम कर रहे हैं। जनता को परेशान मत करिए!" विधायक यहीं नहीं रुके, उन्होंने यह भी कहा कि मतदान केंद्र पर मतदाताओं को डराया जा रहा है और यह चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश है। उनके इस बयान से बूथ पर थोड़ी देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया। मतदाता भी रुककर मंजर देखने लगे।

पत्नी के साथ वोट डालने पहुंचे थे विधायक

भाई वीरेंद्र आज सुबह पत्नी के साथ वोट डालने पहुंचे थे। तभी उनकी नजर सुरक्षाकर्मियों पर पड़ी और उन्होंने सीधे सवाल खड़ा कर दिया। उसी दौरान उन्होंने यह भी आरोप लगाते हुए कहा, "जहां चार बूथ हैं, वहां सिर्फ दो लाइन लगाई गई है। इससे लोग परेशान हो रहे हैं। यह जनता को रोकने की चाल है।"

बढ़ाई गई सुरक्षा

घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय प्रशासन और पुलिस अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने स्थिति को नियंत्रण में लेकर मतदान प्रक्रिया को सामान्य किया। सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बूथ पर अतिरिक्त सुरक्षा जवान तैनात कर दिए गए हैं। मनेर सीट हमेशा से ही हाई-प्रोफाइल और संवेदनशील रही है। पिछले चुनाव 2020 में भाई वीरेंद्र ने यहां भारी मतों से जीत हासिल की थी। इस बार भी इस सीट पर कड़ा मुकाबला चल रहा है

ये भी पढ़ें

Bihar Election 2025: चुनाव के बाद किसके साथ जाएंगे तेज प्रताप यादव? वोट डालने के बाद खुद दिया संकेत
पटना
bihar election |तेज प्रताप यादव

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

RJD

Updated on:

06 Nov 2025 02:42 pm

Published on:

06 Nov 2025 02:41 pm

Hindi News / Bihar / Patna / Bihar Elections: ‘ऐ तिवारी… आपको चेक करने का पावर नहीं!’ वोटिंग के बीच RJD विधायक भाई वीरेंद्र भड़के, पुलिस से हुई तीखी बहस

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

बिहार चुनाव 2025: लखी मनेर में पोलिंग बूथ पर दरोगा से भिड़े RJD कैंडिडेट, लखीसराय में विजय सिन्हा के काफिले पर पथराव

पटना

Bihar Election 2025: डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की गाड़ी पर हुआ हमला, फेंकी चप्पल, RJD कार्यकर्ताओं पर लगा आरोप

डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की गाड़ी पर हमला
पटना

Bihar Election 2025: नाक में ऑक्सीजन पाइप और हाथों में वोटर कार्ड, बूथ पहुंची तो पता चला लिस्ट में नहीं है नाम

Woman reaced with oxygen pipe in her nose to cash her vote in patna
पटना

बिहार चुनाव: भोजपुरी सिनेस्टार निरहुआ ने जनता से की खास प्रॉमिस, जानिए वोटिंग पर क्या कहा…

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.