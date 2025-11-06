Bihar Elections: ‘ऐ तिवारी… आपको चेक करने का पावर नहीं!’ वोटिंग के बीच RJD विधायक भाई वीरेंद्र भड़के, पुलिस से हुई तीखी बहस

मतदान केंद्र पर भाई वीरेंद्र
Bihar Elections:बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण की वोटिंग के दौरान पटना ज़िले की मनेर विधानसभा सीट पर आज सियासी तापमान अचानक बढ़ गया। यहां RJD प्रत्याशी और मौजूदा विधायक भाई वीरेंद्र अपनी पत्नी के साथ मतदान करने पहुंचे, लेकिन इस दौरान मतदान केंद्र के बाहर खड़े सुरक्षाकर्मियों से उनका जमकर विवाद हो गया। यह पूरा मामला बूथ संख्या 79 का है, जहां वोटिंग शांत माहौल में चल रही थी। तभी भाई वीरेंद्र ने आरोप लगाया कि मौके पर मौजूद सुरक्षाकर्मी मतदाताओं की लाइन में बेवजह रोक-टोक कर रहे हैं और चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है।
घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, इस वीडियो में भाई वीरेंद्र सुरक्षाकर्मी से ऊंची आवाज में बोलते हुए नजर आ रहे हैं। भाई वीरेंद्र कह रहे हैं, "ऐ तिवारी, आपको चेक करने का पावर नहीं है। आप यहां बीजेपी की तरफ से काम कर रहे हैं। जनता को परेशान मत करिए!" विधायक यहीं नहीं रुके, उन्होंने यह भी कहा कि मतदान केंद्र पर मतदाताओं को डराया जा रहा है और यह चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश है। उनके इस बयान से बूथ पर थोड़ी देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया। मतदाता भी रुककर मंजर देखने लगे।
भाई वीरेंद्र आज सुबह पत्नी के साथ वोट डालने पहुंचे थे। तभी उनकी नजर सुरक्षाकर्मियों पर पड़ी और उन्होंने सीधे सवाल खड़ा कर दिया। उसी दौरान उन्होंने यह भी आरोप लगाते हुए कहा, "जहां चार बूथ हैं, वहां सिर्फ दो लाइन लगाई गई है। इससे लोग परेशान हो रहे हैं। यह जनता को रोकने की चाल है।"
घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय प्रशासन और पुलिस अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने स्थिति को नियंत्रण में लेकर मतदान प्रक्रिया को सामान्य किया। सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बूथ पर अतिरिक्त सुरक्षा जवान तैनात कर दिए गए हैं। मनेर सीट हमेशा से ही हाई-प्रोफाइल और संवेदनशील रही है। पिछले चुनाव 2020 में भाई वीरेंद्र ने यहां भारी मतों से जीत हासिल की थी। इस बार भी इस सीट पर कड़ा मुकाबला चल रहा है
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
पटना
बिहार न्यूज़
ट्रेंडिंग