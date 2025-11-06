Bihar Elections: ‘ऐ तिवारी… आपको चेक करने का पावर नहीं!’ वोटिंग के बीच RJD विधायक भाई वीरेंद्र भड़के, पुलिस से हुई तीखी बहस

Bihar Elections:बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण की वोटिंग के दौरान पटना ज़िले की मनेर विधानसभा सीट पर आज सियासी तापमान अचानक बढ़ गया। यहां RJD प्रत्याशी और मौजूदा विधायक भाई वीरेंद्र अपनी पत्नी के साथ मतदान करने पहुंचे, लेकिन इस दौरान मतदान केंद्र के बाहर खड़े सुरक्षाकर्मियों से उनका जमकर विवाद हो गया। यह पूरा मामला बूथ संख्या 79 का है, जहां वोटिंग शांत माहौल में चल रही थी। तभी भाई वीरेंद्र ने आरोप लगाया कि मौके पर मौजूद सुरक्षाकर्मी मतदाताओं की लाइन में बेवजह रोक-टोक कर रहे हैं और चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है।