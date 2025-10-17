तेजस्वी संग मैदान में उतरेंगी बहन रोहिणी आचार्या और हिना शहाब, राजद उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगे ये 40 दिग्गज

RJD Star Campaigner: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सियासी पारा अब चढ़ने लगा है। सीटों के बंटवारे और उम्मीदवारों की घोषणा के बीच, राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने अपने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव और राज्यसभा सांसद मीसा भारती जैसे प्रमुख नाम शामिल हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा में दो नाम लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य और सीवान के दिवंगत बाहुबली सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब हैं।