‘गैस नहीं है? दही-चूड़ा खाओ…’ वायरल वीडियो पर भड़की RJD, कहा- पीएम ने क्या दिन ला दिए

वायरल वीडियो स्क्रीन ग्रैब और राजद प्रवक्ता कंचना यादव
भारत इस समय कई दशकों के अपने सबसे गंभीर ऊर्जा संकट से जूझ रहा है। खाली सिलेंडर लेकर गैस वितरण केंद्रों के बाहर खड़े लोगों की हताशा के बीच, एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने आग में घी डालने का काम किया है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और अब राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. कंचना यादव ने इसे सोशल मीडिया एक्स पर अपने आधिकारिक हैंडल से शेयर किया है, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कड़ी आलोचना की है।
वायरल वीडियो में एक सुपरवाइजर अपने मजदूरों से बात करते हुए खाना पकाने वाली गैस की भारी कमी पर चर्चा करते हुए दिखाई दे रहा है। जब मजदूर अपनी शिकायतें बताते हैं, तो सुपरवाइजर उन्हें सलाह देते हुए कहता है, 'हर कोई गैस की इस समस्या का सामना कर रहा है, अगर गैस नहीं मिल रही है, तो इमरजेंसी में दही-चूड़ा खाकर काम चलाओ।' वह आगे सुझाव देता है कि चूंकि अभी नवरात्रि का भी समय चल रहा है, ऐसे में फल खाने और दही-चूड़ा का सेवन करने की कोशिश करनी चाहिए।
वीडियो में, सुपरवाइजर यह भी स्वीकार करता है कि दही-चूड़ा खाना कोई स्थायी समाधान नहीं है और उन्हें भरोसा दिलाता है कि गैस की व्यवस्था जल्द ही की जाएगी, यह बताते हुए कि इस पर बात चल रही है। वह कहता है कि जैसे ही गैस उपलब्ध हो हो जाएगा, सबको उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसके जवाब में, मज़दूरों में से एक कहता है कि दूध मंगा कर दही जमा दीजिए।
इस वीडियो को शेयर करते हुए, डॉ कंचना यादव ने कैप्शन में लिखा, 'देखो, गैस नहीं मिल रही है तो दही-चूड़ा खाओ। क्या दिन ला दिए हैं एक कायर प्रधानमंत्री ने।' कंचन यादव ने एक अलग पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक और हमला बोला। उन्होंने लिखा, 'सुल्तान ने महंगाई को लेकर हो रहे शोर-शराबे पर अपने कान बंद कर लिए हैं। LPG के संकट पर अपनी आंखें मूंद लीं हैं, रुपये की गिरती कीमत पर अपनी ज़ुबान कसकर दबा ली है और इसी सब के बीच… हाथ जोड़कर आपसे आपका वोट मांगता रहा। और दरबारी? वे तालियां बजाते हैं और कहते हैं, कितने महान सुल्तान हैं!'
भारत अपनी LPG जरूरतों का लगभग 60 प्रतिशत हिस्सा दूसरे देशों से आयात करता है, जिसमें से 90 प्रतिशत खाड़ी देशों से आता है और होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) से होकर गुजरता है। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच युद्ध छिड़ने के बाद, ईरान ने इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग को प्रभावी ढंग से बंद कर दिया है। भारत के लिए सैकड़ों-हजारों टन गैस ले जा रहे टैंकर इस समय खाड़ी में फंसे हुए हैं। आपूर्ति में कमी और लोगों द्वारा घबराहट में की जा रही बुकिंग के कारण, कई राज्यों में LPG डिलीवरी के लिए प्रतीक्षा अवधि बढ़कर 25 से 45 दिन हो गई है।
इस संकट के बीच, भारत के लिए कुछ राहत भरी खबरें सामने आई हैं। सोमवार शाम (23 मार्च) को, दो भारतीय जहाज 'पाइन गैस' और 'जग वसंत' सफलतापूर्वक होर्मुज स्ट्रेट से गुजर गए हैं। लगभग 92,000 मीट्रिक टन गैस ले जा रहे इन टैंकरों के 26 मार्च से 28 मार्च के बीच भारतीय बंदरगाहों पर पहुंचने की उम्मीद है। इससे पहले, दो अन्य भारतीय जहाज भी सुरक्षित रूप से होर्मुज स्ट्रेट से गुजर चुके हैं। LPG से लदे भारत के झंडे वाले दो जहाज शिवालिक और नंदा देवी ने सफलतापूर्वक होर्मुज स्ट्रेट पार किया था और भारत पहुंचे थे।
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