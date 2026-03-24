‘गैस नहीं है? दही-चूड़ा खाओ…’ वायरल वीडियो पर भड़की RJD, कहा- पीएम ने क्या दिन ला दिए

भारत अपनी LPG जरूरतों का लगभग 60 प्रतिशत हिस्सा दूसरे देशों से आयात करता है, जिसमें से 90 प्रतिशत खाड़ी देशों से आता है और होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) से होकर गुजरता है। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच युद्ध छिड़ने के बाद, ईरान ने इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग को प्रभावी ढंग से बंद कर दिया है। भारत के लिए सैकड़ों-हजारों टन गैस ले जा रहे टैंकर इस समय खाड़ी में फंसे हुए हैं। आपूर्ति में कमी और लोगों द्वारा घबराहट में की जा रही बुकिंग के कारण, कई राज्यों में LPG डिलीवरी के लिए प्रतीक्षा अवधि बढ़कर 25 से 45 दिन हो गई है।