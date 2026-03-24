Bihar Weather: 48 घंटे की चिलचिलाती धूप, फिर झमाझम बारिश! मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

27 मार्च को, खराब मौसम का यह दौर पूरे बिहार राज्य में फैलने की संभावना है। मौसम विभाग ने संकेत दिया है कि दक्षिण-पूर्वी बिहार के कुछ जिलों (भागलपुर, बांका) को छोड़कर, बाकी सभी जिलों में गरज और बिजली कड़कने के साथ मध्यम बारिश होने की संभावना है। इससे बढ़ते तापमान पर अचानक रोक लगेगी, जिससे लोगों को गर्मी से काफी राहत मिलेगी। हालांकि, गरज के साथ होने वाली यह बारिश किसानों के लिए चिंता का विषय भी बन सकती है, क्योंकि खेतों में तैयार फसलों को ओलावृष्टि और तेज हवाओं से नुकसान पहुंच सकता है।