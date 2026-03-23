BSEB Inter Result 2026: समस्तीपुर के अमन बने साइंस टॉपर, हासिल किए 96.20% अंक

विज्ञान संकाय के टॉप-5 की सूची में इस बार भी छात्राओं ने शानदार उपस्थिति दर्ज कराई है। आदित्य प्रकाश अमन के बाद इसी संकाय में साक्षी और सपना ने भी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए राज्य स्तरीय वरीयता सूची (Merit List) में अपनी जगह बनाई है। सीतामढ़ी और नवादा की छात्राओं ने संयुक्त रूप से सेकंड टॉपर बनकर अपनी पहचान दर्ज की है। इन मेधावी छात्राओं के प्रदर्शन ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि बिहार की बेटियां शिक्षा के क्षेत्र में किसी से पीछे नहीं हैं।