BSEB Inter Result 2026: आर्ट्स में निशु कुमारी ने मारी बाजी, 95.8 प्रतिशत अंक किए प्राप्त

BSEB Inter Result 2026: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने आज इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2026 का परिणाम घोषित कर दिया है। लगातार 8वीं बार देश में सबसे पहले रिजल्ट जारी कर बिहार बोर्ड ने अपनी कार्यकुशलता का लोहा मनवाया है। छात्र अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। रिजल्ट चेक करने के लिए आपको अपना रोल नंबर और रोल कोड डालकर लॉग इन करना होगा। इस साल आर्ट्स संकाय में गया जिला के निशु कुमारी ने पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त कर गौरव बढ़ाया है। उन्हें 489 अंक प्राप्त किए हैं यानि 95.8 प्रतिशत। वहीं, इस वर्ष कुल 85.16% परीक्षार्थी सफल रहे हैं। इस बार कुल 26 टॉपर्स में से 19 छात्राएं शामिल हैं.