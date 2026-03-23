BSEB Inter Result 2026: टॉपर्स पर होगी धन की वर्षा, जानें पहली से पांचवीं रैंक तक किसे क्या मिलेगा इनाम

BSEB Inter Result 2026: बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) ने आज दोपहर 1:30 बजे इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2026 के नतीजे जारी कर दिए। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार और बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नतीजों की घोषणा की। नतीजों के जारी होने के साथ ही, 13 लाख से ज्यादा छात्रों का इंतजार खत्म हो गया। छात्र अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। एक बार फिर, बिहार बोर्ड ने देश में सबसे पहले अपने इंटरमीडिएट के नतीजे जारी करके अपना रिकॉर्ड कायम रखा है।