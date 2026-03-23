BSEB Inter Result 2026: टॉपर्स पर होगी धन की वर्षा, जानें पहली से पांचवीं रैंक तक किसे क्या मिलेगा इनाम

BSEB Inter Result 2026 (AI Image)
BSEB Inter Result 2026: बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) ने आज दोपहर 1:30 बजे इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2026 के नतीजे जारी कर दिए। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार और बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नतीजों की घोषणा की। नतीजों के जारी होने के साथ ही, 13 लाख से ज्यादा छात्रों का इंतजार खत्म हो गया। छात्र अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। एक बार फिर, बिहार बोर्ड ने देश में सबसे पहले अपने इंटरमीडिएट के नतीजे जारी करके अपना रिकॉर्ड कायम रखा है।
सरकार ने इनाम की राशि सिर्फ पहले स्थान पर आने वाले तक ही सीमित नहीं रखी है। बल्कि, टॉप पांच में जगह बनाने वाले हर छात्र के लिए इनाम तय किए हैं। इस साल, पहला स्थान पाने वाले छात्र को 2 लाख रुपये का नकद इनाम, एक लैपटॉप, एक Kindle ई-बुक रीडर, एक मेडल और एक सर्टिफ़िकेट मिलेगा।
दूसरा स्थान पाने वाले छात्र को 1.5 लाख रुपये का नकद इनाम, एक लैपटॉप, एक Kindle, एक मेडल और एक सर्टिफ़िकेट दिया जाएगा। वहीं, तीसरा स्थान पाने वाले छात्र को 1 लाख रुपये का नकद इनाम, साथ ही एक लैपटॉप, एक Kindle और दूसरे सम्मान मिलेंगे।
इस साल, चौथे और पांचवें स्थान पर आने वाले छात्रों को भी प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। इन छात्रों में से हर एक को 30,000 रुपये, एक लैपटॉप, एक मेडल और एक सर्टिफ़िकेट मिलेगा। इस फैसले के जरिए, ज्यादा से ज्यादा होनहार छात्रों को सम्मानित करने की कोशिश की गई है।
|रैंक (Position)
|नकद राशि (Cash Prize)
|अन्य उपहार (Other Rewards)
|पहला स्थान (1st)
|₹2,00,000 (2 लाख)
|लैपटॉप, किंडल ई-बुक रीडर, मेडल और सर्टिफिकेट
|दूसरा स्थान (2nd)
|₹1,50,000 (1.5 लाख)
|लैपटॉप, किंडल ई-बुक रीडर, मेडल और सर्टिफिकेट
|तीसरा स्थान (3rd)
|₹1,00,000 (1 लाख)
|लैपटॉप, किंडल ई-बुक रीडर, मेडल और सर्टिफिकेट
|चौथा और पांचवां
|₹30,000 (प्रत्येक को)
|लैपटॉप, मेडल और सर्टिफिकेट
नकद इनामों के अलावा, बिहार सरकार टॉपर्स के लिए लंबे समय तक आर्थिक मदद भी पक्का करती है। इंटरमीडिएट टॉपर्स को उनकी ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान हर महीने 2,500 रुपये की स्कॉलरशिप दी जाती है। यह रकम सीधे उनके बैंक खातों में जमा की जाती है ताकि आर्थिक तंगी उनकी आगे की पढ़ाई में रुकावट न बने। यह पहल उन गरीब लेकिन होनहार छात्रों के लिए वरदान साबित होती है जो अपनी पढ़ाई के लिए बड़े शहरों में जाने का सपना देखते हैं।
नतीजों की घोषणा से पहले, बिहार बोर्ड ने अपनी विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए टॉपर्स का फिजिकल वेरिफिकेशन पूरा किया। संभावित टॉपर्स को पटना मुख्यालय बुलाया गया, जहां विषय विशेषज्ञों की एक टीम ने उनका इंटरव्यू लिया। किसी भी तरह की धांधली की संभावना को खत्म करने के लिए उनकी लिखावट का मिलान उनकी मूल उत्तर पुस्तिकाओं से किया गया। इस कड़ी प्रक्रिया के बाद ही आज मेरिट लिस्ट आधिकारिक तौर पर जारी की जा रही है।
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