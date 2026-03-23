BSEB Inter Result 2026: रोल नंबर तैयार रखें! कुछ ही घंटों में जारी होगा 12वीं का रिजल्ट, इस लिंक से कर सकेंगे चेक

BSEB Inter Result 2026: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) आज, 23 मार्च 2026 (सोमवार) को इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2026 का परिणाम घोषित करने जा रही है। बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने आधिकारिक तौर पर जानकारी साझा की है कि रिजल्ट आज दोपहर 1:30 बजे जारी किया जाएगा। बोर्ड इस बार भी देश भर में सबसे पहले रिजल्ट घोषित कर नया कीर्तिमान स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।