BSEB Inter Result 2026: बिहार बोर्ड का रिजल्ट जारी, 85.19 % छात्र हुए पास

BSEB Inter Result 2026 (AI Image)
BSEB Inter Result 2026: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) के 13 लाख से अधिक परीक्षार्थियों का इंतजार आखिरकार खत्म हुआ। आज दोपहर 1:30 बजे शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित कर दिए। इस दौरान बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर भी मौजूद रहे। इस साल 85.19.% छात्रों ने सफलता हासिल की है। छात्र अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। तीनों संकाय मिलाकर कुल 26 छात्र-छात्राओं ने टॉप किया है।
इस साल 1 फरवरी से 15 फरवरी के बीच आयोजित हुई इंटर परीक्षा में बोर्ड ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। 1,762 परीक्षा केंद्र हुई परीक्षा में कुल 13,17,846 स्टूडेंट्स शामिल हुए थे। कुल पंजीकृत छात्रों में छात्राओं की संख्या 6,75,844 और छात्रों की संख्या 6,42,002 रही। नकल रोकने के लिए हर केंद्र पर कैमरों और वॉयस रिकॉर्डर से निगरानी की गई।
एक बार फिर इतिहास रचते हुए, बिहार बोर्ड देश का पहला ऐसा बोर्ड बन गया है जिसने अपने इंटरमीडिएट परीक्षा के नतीजे जारी किए हैं। यह लगातार आठवीं बार है जब BSEB ने तय समय से पहले नतीजे घोषित करके अपना रिकॉर्ड कायम रखा है। बोर्ड की कार्यकुशलता और पारदर्शिता की पूरे देश में सराहना हो रही है।
नतीजे जारी करने से पहले, बोर्ड ने सभी संभावित टॉपर्स का भौतिक और हस्तलेखन सत्यापन किया। विशेषज्ञों की एक टीम ने छात्रों से उनके संबंधित विषयों के बारे में गहन प्रश्न पूछे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मेरिट सूची में केवल वास्तविक और मेधावी उम्मीदवार ही शामिल हों। इस कड़ी प्रक्रिया के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद, आज नतीजों को आधिकारिक तौर पर अनुमोदित कर दिया गया।
विज्ञान संकाय के छात्र अपना परिणाम नीचे दी गई आधिकारिक वेबसाइट्स पर देख सकते हैं।
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