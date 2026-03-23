BSEB Inter Result 2026: बिहार बोर्ड का रिजल्ट जारी, 85.19 % छात्र हुए पास

BSEB Inter Result 2026: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) के 13 लाख से अधिक परीक्षार्थियों का इंतजार आखिरकार खत्म हुआ। आज दोपहर 1:30 बजे शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित कर दिए। इस दौरान बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर भी मौजूद रहे। इस साल 85.19.% छात्रों ने सफलता हासिल की है। छात्र अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। तीनों संकाय मिलाकर कुल 26 छात्र-छात्राओं ने टॉप किया है।