Bihar Budget 2026: 10 साल में 250 कारखाने बिहार से बाहर क्यों गए? बजट को आंकड़ों की बाजीगरी बता रोहिणी ने सरकार को घेरा

डबल इंजन सरकार पर निशाना साधते हुए रोहिणी आचार्य ने कहा कि डबल-इंजन वाली सरकार के नीति निर्धारकों को शायद यह बात पता नहीं है कि अगर लोगों को बुनियादी सेवाएं उनके अधिकार के तौर पर नहीं मिलती हैं, असमानता की खाई कम नहीं होती है और मजदूरों का पलायन जारी रहता है, तो विकास का पीटा जाने वाला झूठा ढिंढोरा भी जल्द ही दम तोड़ देगा। उन्होंने चेतावनी दी कि विकास सिर्फ घोषणाओं से नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा में ठोस कदमों से आता है। जो सभी फिलहाल बजट में साफ तौर पर दिखाई नहीं दे रहे हैं।