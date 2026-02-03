Bihar Budget 2026: शपथ लेकर सदन से सीधे जेल लौटे अनंत सिंह, जाते-जाते तेजस्वी पर भी कस दिया तंज, कहा- अगली बार…

शपथ ग्रहण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जब अनंत सिंह जेल लौटने के लिए निकल रहे थे, तो मीडियाकर्मियों ने उन्हें घेर लिया। तेजस्वी यादव द्वारा सरकार को घेरने और अपराध के मुद्दे पर किए जा रहे सवालों पर अनंत सिंह ने अपने बेबाक अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने तेजस्वी पर तंज कसते हुए कहा, "इस बार (RJD) को इतनी सीटें मिल गई हैं, लेकिन अगली बार उन्हें (तेजस्वी) किसी और पार्टी से टिकट लेकर चुनाव लड़ना पड़ेगा। उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है।"