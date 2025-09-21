Patrika LogoSwitch to English

पटना

लालू परिवार में ड्रामा! रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर किए दो और पोस्ट, दिया बड़ा संदेश…

रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर दो भावुक पोस्ट कर राजनीति से किनारा करने की बात कही। माताओं-बहनों के सम्मान पर जोर देते हुए उन्होंने पार्टी में चल रहे कथित कलह और अफवाहों को खारिज किया।

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Sep 21, 2025

rohini acharya
rohini acharya (photo- rohini acharya facebook)

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के ठीक पहले RJD और लालू परिवार में नया ड्रामा सुर्खियों में है। लालू यादव की लाडली बेटी रोहिणी आचार्या ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर फिर से दो पोस्ट किए हैं, जिनसे राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। इन पोस्ट्स के जरिए रोहिणी आचार्य ने माताओं-बहनों के सम्मान की बात की। साथ ही उन्होंने राजनीति और पार्टी को लेकर अपना स्टैंड क्लियर किया है।

पोस्ट 1: महालया और माँ दुर्गा का संदेश

रोहिणी आचार्या ने अपने पहले पोस्ट में महालया और माँ दुर्गा को समर्पित संदेश साझा किया। उन्होंने लिखा, "आप सबों को माँ दुर्गा के दिव्यागमन 'महालया' की हार्दिक शुभकामनाएं। देवी माँ आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, शक्ति, भक्ति और आरोग्य लाएं। मेरी यही कामना है कि सभी देवी स्वरूपा हरेक माँ, बहन और बेटी के प्रति सम्मान का भाव रखें और अमर्यादित, अभद्र व अश्लील भाषा का प्रयोग कदापि न करें।"

रोहिणी आचार्या का यह पोस्ट राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि दोनों से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। रोहिणी ने इससे पहले अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को प्राइवेट कर दिया था, परिवार और पार्टी के सभी सदस्यों को अनफॉलो किया और आठ घंटे बाद अकाउंट को फिर से पब्लिक कर दिया। अब वह केवल तीन लोगों को फॉलो कर रही हैं, अपने पति शमशेर सिंह, कवि राहत इंदौरी, और द स्ट्रेट्स टाइम्स। जानकार कहते हैं कि रोहिणी अब राजनीति और परिवार के अंदरूनी तनाव से दूरी बनाने की कोशिश कर रही हैं।

पोस्ट 2: राजनीति से दूरी और स्पष्ट स्टैंड

रोहिणी ने अपने दूसरे पोस्ट में और भी स्पष्ट संदेश दिया। उन्होंने लिखा, "मेरे संदर्भ में ट्रोलर्स, उद्दंडों, पेड मीडिया एवं पार्टी हड़पने की कुत्सित मंशा रखने वालों के द्वारा फैलाये जा रहे तमाम अफवाह निराधार और मेरी छवि को नुकसान पहुँचाने के मकसद से किए जा रहे दुष्प्रचार का हिस्सा हैं।

मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा न कभी रही थी, न है और ना ही आगे रहेगी, न मुझे खुद विधानसभा का प्रत्याशी बनना है, ना ही किसी को विधानसभा का प्रत्याशी बनवाना है, न राज्यसभा की सदस्य्ता की मेरी कोई आकांक्षा है, न ही परिवार के किसी भी सदस्य से मेरी किसी भी प्रकार की प्रतिद्वंदिता है और ना ही पार्टी या भविष्य में बनने वाली किसी भी सरकार में किसी पद की कोई लालसा है। मेरे लिए मेरा आत्म - सम्मान, मेरे माता - पिता के प्रति सम्मान व् समर्पण , मेरे परिवार की प्रतिष्ठा ही सर्वोपरि है।"

जानकार मानते हैं कि यह कदम केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि RJD की इमेज और नेतृत्व में विश्वास के बारे में भी संदेश देता है। सूत्रों का कहना है कि रोहिणी पार्टी से इस्तीफा देने पर भी विचार कर सकती हैं, जिससे परिवार और पार्टी दोनों में हलचल और बढ़ सकती है।

वायरल वीडियो और राजनीतिक माहौल

रोहिणी का यह स्टैंड तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा और महुआ विधानसभा में वायरल हुए वीडियो के बाद आया है। वीडियो में कथित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल दिखाया गया। RJD ने इसे ‘डॉक्टर्ड’ बताया, लेकिन रोहिणी ने स्पष्ट किया कि किसी भी मां, बहन या बेटी के प्रति अश्लील भाषा अस्वीकार्य है।

